Herr Wessels, im GPK-Bericht wurden Sie harsch kritisiert. Sie hätten Ihre Aufsichtsfunktion nicht wahrgenommen oder die umstrittene Million undurchsichtig versprochen. Die Regierung kommt nun zu ganz anderen Schlüssen.

Hans-Peter Wessels: Ganz so ist es nicht: Vor fünf Jahren sind eindeutig Fehler passiert und die gehen zu einem grossen Teil auf meine Kappe. Dort hat die Aufsicht mangelhaft funktioniert. Wir hätten darauf achten sollen, dass der Beitrag damals nicht nur auf französischer Seite aktiv kommuniziert wird, sondern auch auf Schweizer Seite. Und: Man hätte sicherstellen müssen, dass das zügig vertraglich vereinbart wird. Das ist leider erst Jahre später passiert. In einem Punkt aber ist die Basler Regierung klar der Meinung, dass die GPK falsch liegt: Es war von Anfang an klar, wofür die Million ist – nämlich für den Bau der Tramlinie auf französischer Seite.

Die BVB wird die Million nun übernehmen. Sie wollen keinen Nachtragskredit beantragen. Wäre es nicht klüger, das Geld über das Parlament demokratisch legitimieren zu lassen?

Vielleicht könnte man politisch ein paar Gemüter beruhigen, aber es macht schlicht und einfach keinen Sinn. Es gibt ein Vertragswerk zwischen den BVB und den französischen Partnern, in welcher die Zahlung vorgesehen ist. Die BVB hat das bereits in der Jahresrechnung 2016 auch angemerkt, dass sie diesen Beitrag leisten werden, sobald die Betriebsvereinbarung abgeschlossen ist. Das ist der Fall. In dieser Situation ist ein Nachtragskredit schlicht der falsche Weg. Der Grosse Rat würde nicht ernstgenommen, würde man ihm etwas zum Entscheid vorlegen, zu dem es eigentlich gar nichts mehr zu entscheiden gibt.

Mit welchen Reaktionen aus dem Grossen Rat rechnen Sie nun nach dem Entscheid, auf einen Nachtragskredit zu verzichten?

Das ist schwierig zu sagen. Viele Fraktionen haben sich bereits festgelegt durch öffentliche Äusserungen, bevor sie die Stellungnahme der Regierung überhaupt gelesen haben. Insofern bin ich gespant, wie sie reagieren werden.

Erst kürzlich hat sich BVB-Geschäftsleiter Erich Lagler noch für einen Nachtragskredit im Parlament ausgesprochen. Das scheint ein Widerspruch zu Ihren Aussagen zu sein, alles sei längst geregelt.

BVB-Verwaltungsratspräsident Kurt Altermatt hat bestätigt, dass die vertragliche Situation völlig klar ist. Die Geschichte dieses Zahlungsbeitrags auch. Es war nie von etwas Anderem die Rede als von einem Beitrag der BVB.

Sie haben eingeräumt, es verpasst zu haben, dass das Zahlungsversprechen formalisiert wird. Haben sie sonst keine Fehler gemacht?

Ich habe es versäumt sicherzustellen, dass die BVB das mit der französischen Seite vertraglich regeln. Das ist sicher der eine Fehler. Der andere Fehler war, dass das vor fünf Jahren nicht auch auf Schweizer Seite aktiv kommuniziert worden ist. Dann hätte es all diese Missverständnisse nicht gegeben.

Ein anderer Kritikpunkt ist die grosse Unzufriedenheit des BVB-Personals. Was ist nun zu tun?

Die BVB-Spitze hat nun sehr deutlich dargelegt, dass ihr sehr wohl bewusst ist, dass hier Nachholbedarf besteht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem schwierigen Wandel wesentlich besser eingebunden und ihre Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden müssen. Ansonsten wird das nie gut kommen. Nach meiner Wahrnehmung und meinem Dafürhalten ist sich der Verwaltungsrat dieser Verantwortung sehr, sehr bewusst und wird diese Herausforderung im Personalbereich sehr ernsthaft angehen.

Dann hat man diesem Thema bisher zu wenig Gewicht beigemessen, dass es überhaupt zu solchen Missständen kommen konnte?

Ganz offensichtlich hat man zu wenig hingeschaut. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind mittlerweile aber über die Bücher gegangen. Und ich hoffe sehr, dass sich die Situation spürbar bessern wird. Das bedeutet aber natürlich auch, dass der notwendige Wandel des Unternehmens mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Diese Zeit, davon bin ich felsenfest überzeugt, müssen wir uns aber einfach nehmen.

Sie standen in den letzten Monaten stark in der Kritik. Es gab Rücktrittsforderungen, man forderte, dass Ihnen das BVB-Dossier entzogen wird. Konnten Sie diese Kritik teilweise nachvollziehen?

Für die Regierung standen die Empfehlungen der GPK im Vordergrund. In deren Bericht ist von all dem nichts zu lesen. Das kommt von einzelnen Parteiexponenten. Es gehört auch etwas zum politischen Spiel, dass man den politischen Gegner hin und wieder aufs Korn nimmt.