5966 unterschiedliche erste Vornamen haben Basler Eltern ihren Kindern in den letzten zehn Jahren gegeben; 3865 davon sind tatsächlich einzigartig, kommen also auf Kantonsgebiet innerhalb eines Jahrzehnts nur einmal vor – Alp zum Beispiel, oder Gellert, wie das Wohnquartier. Und was, wenn die Lehrerin einen Sürmel mit einem lauten «Ruhe, Sherif» zurechtweisen muss?

Noch in den 20er-Jahren war die Namenwelt in der Schweiz ein heiler Ort der Übersichtlichkeit. 6 Prozent der Buben wurden Hans getauft, in einer durchschnittlichen Schulklasse gab es mehrere Walter und Peter kam so richtig in Mode, sie heirateten eine Anna, eine Maria oder Gertrud und hatten Kinder, die, wenn es Mädchen waren, in den 40er-Jahren bevorzugt Verena getauft wurden. Und wenn es ein Junge war: Am ehesten wie ihre Väter, Hans, Peter und Walter blieben bis in die 60er-Jahre die beliebtesten Vornamen.

Heute ist alles anders, selbst der am häufigsten gewählte Kindername in Basel-Stadt, Anna, kommt nur 107 Mal vor – bei 8974 Mädchen entspricht das einem Anteil von 1,1 Prozent. Mehr Individualität hingegen ermöglicht eine kreative Schreibweise; Ana, Anaé, Ann, Anni, Annie oder Anny haben Baslerinnen und Basler bevorzugt, und die beiden im letzten Jahrzehnt geborenen Anneli und Annelie sind sogar kantonsweit einzigartig.