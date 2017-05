Der Name sagt eigentlich alles. Wohnraumfördergesetz. Ein Gesetz, das Raum fördert, respektive schützt, in dem Menschen leben. Der Haken: Es fehlt den Behörden an Erfahrung. Beim Gesetz handelt es sich um eine Basler Spezialität – und um eine neue dazu. Es gilt noch keine drei Jahren.

Und da fängt die Verwirrung an. Viele wichtige Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Das macht jene Baslerinnen und Basler nervös, die ihre Wohnung ab und zu vermieten, etwa an Touristen oder Aussteller von Messen. Vor dem Wohnraumfördergesetz war das kein Problem, solange man den Netto-Mietertrag versteuert hat, aber jetzt? Konkret fragen sich Vermieter: Ab wann gelten Kurzzeit-Unterbringungen als gewerbsmässig und erfordern neu eine Bewilligung?

Art und Baselworld läuft wie bisher

Eine Antwort steht aus. Trotzdem können manche Hobby-Vermieter schon aufatmen: Diejenigen, die ihre eigene Wohnung nur während bis zu drei Wochen jährlich vermieten, beispielsweise während den Messen Art und Baselworld. «In solchen Fällen werden die Wohnungen nicht umgenutzt, das lässt sich bereits klar sagen, daher braucht es für Vermietungen von bis zu drei Wochen jährlich weiterhin keine Bewilligung», sagt Luzia Wigger Stein, Leiterin Bau- und Gastgewerbeinspektorat.

Alle weiteren Wohnungsbesitzer und Mieter, die andere Leute beherbergen, müssen bangen: «Sobald jemand überwiegend andere Menschen beherbergt, ist eine bewilligungspflichtige Umnutzung gegeben», sagt Wigger. Wobei noch unklar ist, wie «überwiegend» definiert wird. Eine Bewilligung einzufordern, sei keine grosse Sache und nicht teuer, sagt Wigger. Die Chance aber, eine zu erhalten, sei mit dem neuen Gesetz sehr klein. Das Gesetz wolle schliesslich verhindern, dass Raum anders als für herkömmliches Wohnen gebraucht wird. Und der Aufenthalt eines Touristen gelte eben nicht als Wohnen, auch wenn es sich für ihn anfühlt, als wäre er daheim.