«Das sind happige Vorwürfe an die Adresse von Hans-Peter Wessels», sagt FDP-Präsident Luca Urgese. Es seien bereits zum zweiten Mal gravierende Mängel bei den BVB festgestellt worden. Dies zeige, dass der zuständige Departementsvorsteher nicht lernfähig sei. «Insofern ist für uns klar, dass man ihm das Dossier BVB entziehen muss.»

Nun müsse ein anderer SP-Regierungsrat, entweder Christoph Brutschin oder Eva Herzog, die Sache ausbügeln. «Das steht ausser Frage.» Der Verwaltungsratspräsident der BVB und sein Vize müssten überdies mit sofortiger Wirkung zurücktreten.

Auch Balz Herter zeigt sich vom GPK-Bericht schockiert: «Hier werden Kompetenzüberschreitung am Laufmeter aufgezeigt. Auch die Aufsichtspflicht ist offensichtlich mehrfach verletzt worden», sagt der CVP-Präsident. Auch für die Christdemokraten sind personelle Änderungen im BVB-Verwaltungsrat dringend nötig. Die Neuwahlen aber seien erst im Januar. «Ich hätte allerdings nichts dagegen, wenn sofort etwas passiert», kommentiert Herter.

Aber auch für Wessels müsse dies Folgen haben: «Er sollte sich ernsthaft fragen, ob er nicht die Konsequenzen ziehen und zurücktreten sollte», findet Herter. Der Grosse Rat könne ihn nicht dazu zwingen. Mittlerweile aber sei einfach zu viel vorgefallen. Unter dem Strich werde der SP-Regierungsrat gar der Lüge überführt. «In der Privatwirtschaft wäre er längst weg.»

«Regierungsrat nickt nur ab»

«Endlich klare Worte und klare Empfehlungen. Nun muss etwas Konkretes passieren», sagt LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. Es brauche nun personelle Massnahmen im BVB-Verwaltungsrat, ansonsten drehe sich das Ganze nur weiter im Kreis. Keine Rücktrittsforderung richtet sie dagegen an Verkehrsdirektor Wessels. Die Gesamtregierung müsse aber mehr Verantwortung übernehmen, betont von Falkenstein. «Die BVB muss endlich zur Ruhe kommen.»

Auch SVP-Grossrat Patrick Hafner hält den GPK-Bericht für «sehr berechtigt». Das Problem gehe aber über die BVB hinaus. «Wir haben ein grundsätzliches Problem bei den staatsnahen Betrieben. Die Governance ist theoretisch richtig aufgegleist.» In der Praxis würden aber griffige Massnahmen fehlen.

«Wenn die Regierung merkt, dass etwas schief läuft, muss sie eingreifen und gegebenfalls personelle Konsequenzen ziehen. Bisher ist es aber so, dass der zuständige Regierungsrat in Eigenregie bestimmt und das Gesamtgremium dies lediglich abnickt», sagt Hafner.

«Wiederwahl war ein Fehler»

Auch auf der linken Seite teilt man die Kritik der Geschäftsprüfungskommission grossenteils. Die GPK habe genau hingeschaut, die richtigen Fragen gestellt und stelle nun die richtigen Forderungen auf, sagt der grüne Verkehrspolitiker Michael Wüthrich. Der Präsident der für die BVB zuständigen Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie. Nun stehe der Regierungsrat als Gesamtgremium in der Verantwortung.

Auch zum BVB-Verwaltungsratspräsident hat Wüthrich, der sich auch schon öffentlich mit Blumenthal gezofft hat, eine klare Meinung: «Blumenthal hätte schon vor vier Jahren nicht mehr gewählt werden dürfen.»

Auch Grünen-Präsident Harald Friedl sagt: «Im Falle des Verwaltungsrats folgen wir der Forderung der GPK bei der Neubesetzung.» Und er wird auch grundsätzlich. Seine Partei sei nie glücklich gewesen über die Auslagerung der BVB. «Nun drängt sich eine Wiedereingliederung in die Verwaltung auf», sagt Friedl.

SP-Präsident Pascal Pfister dagegen bemüht sich, die Vorwürfe an seinen Parteikollegen Wessels runter zu kühlen: «Es gibt bei der BVB Probleme und die muss man angehen. Hier ist die politische Verantwortung gefragt.» Auf operativer Ebene sei der Verwaltungsrat, insbesondere Paul Blumenthal und Paul Rüst in der Pflicht, endlich Ruhe in den Laden zu bringen.

Von der Forderung, Wessels stärker an die Leine zu nehmen oder ihm gar das Dossier zu entziehen hält Pfister nichts: «Das geht zu weit. Natürlich ist er in der Pflicht. Die Unstimmigkeiten liegen aber beim Verwaltungsrat.»