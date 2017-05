Die Riehener und Bettinger wollen keinen Alkoholausschank in den Jugendzentren Basels. Doch weil die Stadt sich aufgeschlossener zeigte, dürfen in Zukunft Jugendliche auch in Jugendtreffpunkts alkoholische Getränke zu sich nehmen. Damit setzt sich eine breite Allianz von Jugendarbeitern, Politikern und Suchtexperten durch. Aber knapp. Mit lediglich 50,74 Prozent Ja-Stimmen kam das Anliegen durch, das Gastgewerbegesetz abzuändern.

Salome Hofer, SP-Grossrätin aus Riehen ist nicht sonderlich überrascht, dass ihre Heimatgemeinde anders stimmte, als sie es gerne gesehen hätte: «Ich habe den Abstimmungskampf nicht als Konflikt zwischen «progressiv» und «konservativ» erlebt, es ging einigermassen quer durch alle Parteien und Bevölkerungsschichten. Aber Riehen stimmt hier sicher eher konservativer ab, Verbote machen mehr Sinn für die Stimmenden in Riehen.»

Riehen ist eine Hochburg der Evangelischen und Evangelikalen. Hier ist die EVP eine wichtige Kraft. Und auch darauf führten viele der im Abstimmungsforum Anwesenden das Resultat zurück. Die reformierten und evangelikalen Kreise haben seit je eine starke Verbindung zur Abstinenzler-Bewegung.

Für Hofer ist die Gesetzesreform ein wichtiger Schritt im Umgang mit Alkohol: «Die Jugendarbeiter haben nun mehr Handlungsspielraum, das Thema Alkohol mit Jugendlichen zu thematisieren.» Zudem können die Jugendzentren nun auch für Veranstaltungen vermietet werden, an denen Alkohol ausgeschenkt wird. (dre)