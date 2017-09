Traum von Zugfahrt nach Zürich

Seine längste Reise führte ihn 1969 nach Peking. Der heute 66-Jährige arbeitete bei der Securitas. Dort gefiel es ihm besser als in seinem angelernten Beruf als Rohrschweisser. «Ich habe gut verdient, man muss ja etwas im Sack haben.» Für die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn hat er ein Vermögen ausgegeben. «Ich konnte nie mit Geld umgehen.»

Inzwischen ist er gezwungen, sparsam zu sein: Seine Rente reicht nicht, um ständig auswärts Cola zu trinken. Er sitzt ohnehin lieber im Garten. «Der Claraplatz ist ja gleich da drüben.»

Auch für Tabak braucht er kein Geld mehr, die Pfeife hat er längst zur Seite gelegt. Aber gern würde er wieder einmal nach Zürich fahren und alte Arbeitskollegen treffen. «Das Billett kostet aber auch mit dem Halbtax 34 Franken», sagt er, ohne empört zu wirken. Sowieso gibt es kaum etwas, das ihn aufregt.

Was ihn jedoch beschäftigt, ist die Meinungsfreiheit. Täglich hört er über Kopfhörer Nachrichten und schätzt, «dass die Journalisten sagen dürfen, was sie denken». Bei Gesprächen mit amerikanischen Alliierten und anderen Leuten im Osten habe er realisiert, wie wichtig Meinungsfreiheit sei. «Deshalb habe ich die amerikanische Uniform am liebsten getragen.» Weil die USA für Freiheit stehe, jedenfalls sei das so gewesen, als er sich mit Uniformen aus dem «Salathé»-Jeansladen eingedeckt hatte. «Ich wollte gut gekleidet sein», sagt er. Sein Grinsen ist schwer zu deuten.

1989 war Fritz Rudins Schicksalsjahr. Der Vater starb, die Freundin verliess ihn, «Nervenmittel» brachten ihn in «Zustände». «Ich wollte mir das Leben nehmen.»