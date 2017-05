Die Basler Behörden sehen derzeit keinen akuten Handlungsbedarf. Anders in Zürich: Am Freitag hat SP-Regierungsrat Mario Fehr erklärt, dass die Koran-Verteilaktion «Lies!» im Kanton unterbunden werden soll. So gibt es Beispiele aus Deutschland, wo Aktivisten nach Syrien in den Dschihad gereist sind. Die Sicherheitsdirektion empfiehlt daher allen Zürcher Gemeinden, Gesuche für Standaktionen abzulehnen.

Fehr geht sogar noch weiter und fordert: «Der Bund soll die Organisation ganz verbieten.» Auch in anderen Schweizer Städten regt sich politischer Widerstand gegen die Koran-Standaktionen. Ein eigentliches Verbot gibt es bis jetzt allerdings nirgends.

Höhere Hürden

Auch in Basel verteilen Aktivisten von «Lies!» immer wieder Korane. Im letzten Herbst hatte der Kanton angekündigt, die Schraube anzuziehen. Mit dem Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes kann bei Standaktionen das Meldeverfahren in ein «vereinfachtes Bewilligungsverfahren» umgewandelt werden. Die Hürden würden so höher. Auch könne die Bewilligung entzogen werden.

«Mit den bestehenden gesetzlichen Grundlagen haben wir aus heutiger Sicht ausreichend reagiert», erklärt Marc Keller vom zuständigen Bau- und Verkehrsdepartement. Weitergehende Einschränkungen oder Verbote benötigten aus Sicht der Basler Behörden eine Bundesregelung. Das gelte auch für ein Verbot entsprechender Organisationen. (dba)