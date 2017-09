Die BVB werde den Beitrag nach Abschluss der Betriebsvereinbarung mit Saint-Louis Agglomération aus eigenen Mitteln leisten, teilte die Basler Regierung am Donnerstag mit. Das Zahlungsversprechen von einer Million Franken sorgt seit Monaten für Schlagzeilen.

Die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats hatte das Millionen-Versprechen ohne saubere Dokumentation und Leistungsdefinition Ende Juni sehr harsch kritisiert. Noch am selben Tag traten BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal und sein Vize Paul Rüst per sofort zurück.

Vor Monatsfrist kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass es rund um dieses Millionen-Versprechen zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen ist. Das Verfahren wurde deshalb eingestellt.

Nach Angaben der Regierung wurde die "korrekte vertragliche Regelung" inzwischen nachgeholt. Gleichzeitig hält die Exekutive im Communiqué fest, dass in dieser Angelegenheit die Aufsicht durch das Bau- und Verkehrsdepartement mangelhaft gewesen sei. Dessen Vorsteher Hans-Peter Wessels ist denn in letzter Zeit auch massiv unter Beschuss geraten, dies selbst in seiner Partei, der SP. (sda)