Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt führte zu einem Umdenken der Polizeikräfte. Als im Dezember 2016 ein Mann mit einem LKW in eine Menschenmenge raste und so elf Menschen in den Tod riss, standen die Sicherheitskräfte vor der Frage: Wie lässt sich das verhindern?

Die schweren Sperren gehören inzwischen zum Ortsbild vieler westlicher Städte: In unterschiedlicher Form stehen Betonelemente auf dem Times Square von New York, neben dem Camp Nou von Barcelona, vor dem Dom in Genua. Basel gehörte zu den ersten Städten der Schweiz, wo die grauen Blockaden zum Einsatz kamen. Bereits wenige Tage nach dem Attentat in Berlin bewachten sichtbar schwerer bewaffnete Polizisten neben den grauen Blöcken den Basler Weihnachtsmarkt.

Ein Konzept, das Anklang fand bei der Polizei: Auch die Bundesfeier wurde so gesichert und zuletzt schrieb das Justiz- und Sicherheitsdepartement vor dem Festival «Em Bebbi sy Jazz» in einer Mitteilung: «Aufgrund der positiven Erfahrungen bei Publikumsmagneten wie dem Weihnachtsmarkt oder der Bundesfeier am Rhein sichert die Kantonspolizei Basel-Stadt auch den Festperimeter des Jazzfestes mit mobilen baulichen Elementen. Das Publikum soll «Em Bebbi sy Jazz» unbeschwert geniessen können.» 40'000 Jazzfreunde flanierten bewacht durch die Innenstadt, Gleiches galt für das Klosterbergfest die Woche drauf.

Ein Wochenende später: 50ü000 Jugendliche feiern das 20-jährige Bestehen des Jugendkulturfestivals (JKF). An den beiden Tagen sind es 10'000 Besucher mehr als am Jazz-Abend, die vor den Bühnen stehen. Kastenwagen und Maschinenpistolen sind aber nirgendwo zu sehen, generell markiert die Polizei kaum Präsenz. «Wir waren erstaunt über die fehlenden Betonelemente», sagt JKF-Geschäftsführerin Carole Ackermann, «wir hatten im Vorfeld mit diesen gerechnet.» Geärgert habe sie sich allerdings nicht: «Für uns war das in Ordnung so. Die Sicherheit liegt in der Verantwortung der Polizei», sagt Ackermann.