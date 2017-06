Im Rahmen der so genannten Hauptuntersuchung wurden diverse Fahrzeugkomponenten gewartet, ausgewechselt sowie elektronische Systeme angepasst und der Innenraum aufgefrischt, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) am Mittwoch mitteilten. Dieses revidierte Tram verkehrt neu als zweites FCB-Drämmli in den Farben rotblau.