Der Legislaturplan soll so etwas wie die Bibel der Basler Regierung sein: ein Opus magnum, das den roten Faden vorgibt. Erst zweimal hat die Exekutive ihr Leitbild in dieser Form publiziert. Morgen Donnerstag läuft die Gültigkeit des vergangenen Plans ab, in dessen Vorwort sich die Regierung sehr zufrieden über ihre eigene Arbeit zeigt: «Die prägnante Art, Einblick in unsere mittel- und langfristigen Pläne zu verschaffen, hat sich bewährt. Die Departemente konnten sich bei ihrer Ausrichtung an dieser Grundlage orientieren.» Vier Maximen geben den Weg vor. Auch dazu befindet die Regierung, «dass wir mit unseren vier Leitsätzen langfristig die richtigen Themen angepackt haben.»

Die bz hat die guten Vorsätze für die Jahre 2013 bis 2017 unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich: Manche der Vorhaben wurden diskussionslos umgesetzt. Bei manchen allerdings ist die Arbeit längst nicht getan. Eine Übersicht.





1. «Wirtschaftsstandort stärken»

Dieser Bereich ist ziemlich grosszügig gefasst und erstreckt sich über Themen wie steuerliche Konkurrenzfähigkeit bis zur Entwicklung der Universität. Entsprechend durchzogen fällt die Bilanz aus.

Die Bemühungen um eine Basel-freundliche Umsetzung der Unternehmenssteuerreform dürfen Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) auch deshalb attestiert werden, weil in der neuen Vorlage die für die Pharmastadt so wichtige Patentbox drinblieb. Mit Europa-League-Final und OSZE-Konferenz ist bestimmt auch der Punkt «Akquisition von Grossveranstaltung» erfüllt – wenngleich beide Beispiele nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne gingen.