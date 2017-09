Arbeitssame Basler Studis

78 Prozent der Studentinnen und Studenten der Uni Basel jobben. Das ist mehr als der Durchschnitt an den Schweizer Unis; dem gemäss gehen 72 Prozent einem Nebenerwerb nach, wie eine Erhebung des Bundesamts für Statistik zeigt. Ohnehin sind die Schweizer Studis arbeitsam: Wie eine europaweite Erhebung aus dem Jahr 2015 verdeutlicht, gibt es nur noch eine Handvoll Länder auf dem Kontinent, in denen die Beschäftigungsrate höher ausfällt.

In der Schweiz arbeiten die allermeisten Studentinnen und Studenten das ganze Jahr hindurch. Lediglich 15 Prozent verdienen ausschliesslich in den Semesterferien Geld. Wer wie viel arbeitet, hängt stark von den Studienfächern ab und wie stark reglementiert sie sind. Am meisten scheffeln die Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften, Recht oder Interdisziplinären Fächern. Deren Stundenpläne lassen sich in der Regel flexibel zusammenstellen und dadurch einfacher mit einem Nebenjob koordinieren. Anders ist dies in der Medizin, den Naturwissenschaften oder Technischen Wissenschaften. Entsprechend tiefer ist die Erwerbsquote deren Studierenden.

Im Schnitt absolvieren die Bachelor-Studierenden der Schweiz eine 44-Stunden-Woche, wovon rund ein Fünftel aus bezahlten Nebenjobs besteht. Der Rest ist Vorlesungs- und Lernzeit. Bei den Master-Studenten beträgt der Anteil der bezahlten Arbeit rund ein Viertel.

Neben dem Fach spielen auch das Alter, die Wohnform, die soziale Herkunft und die finanzielle Unterstützung durch die Eltern oder eines Stipendiums eine Rolle, ob die Studenten arbeiten. Nicht selten ändern sich die Umstände bei den Einzelnen im Verlauf ihres Studiums. Gaudenz Henzi von der Sozialberatung sagt: «Je älter die Studierenden sind, umso öfter bestreiten sie ihre Lebenskosten selber mit Nebenjobs.»

2000 Franken im Monat

Ohne Hilfe der Eltern müssen indes die wenigsten auskommen. Gemäss der Erhebung des Bundes werden 83 Prozent der Studentinnen und Studenten von ihrer Familie finanziell unterstützt. Jeder zehnte Studierende finanziert sich selber. Wer alleine wohnt, muss gemäss der Basler Sozialberatung mit etwa 2000 Franken pro Monat rechnen.

Die Statistik des Bundes zeigt, dass die Portemonnaies innerhalb der Studentenschaft unterschiedlich gut gefüllt sind: Während der unterste Viertel mit höchstens 1485 Franken pro Monat auskommen muss, nimmt der oberste Viertel monatlich mehr als 2850 Franken ein. Bei dieser Erhebung wurden neben Studierende der Unis auch jene von der Fachhochschule und der Pädagogischen Hochschulen befragt. Letztere zwei dürften die Einnahmen eher in die Höhe treiben, da viele der dortigen Studierenden eine Erstausbildung haben.

Schweizweite Unterstützung

Bei der Erhebung des Bundes haben die Statistiker auch die ausländischen Studis unter die Lupe genommen. Zum Zeitpunkt der Befragung, im Jahr 2013, studierten 30 800 Ausländerinnen und Ausländer an einer Schweizer Hochschule. Das entspricht einem Anteil von 17 Prozent. In Basel liegt dieser aufgrund der Nähe zur Grenze signifikant höher: Rund 22 Prozent der Studis besitzen keinen Schweizer Pass. Der Anteil ist seit einiger Zeit allerdings leicht rückläufig. Als Grund werden unter anderem die durch die Frankenstärke teurer gewordenen Semestergebühren angegeben. Das hindert allerdings zahlreiche Institutionen in der Schweiz nicht, die Preise für Ausländer deutlich höher anzusetzen.

Josef Stocker ist Co-Präsident des Verbands für Schweizer Studierendenschaften und als solcher bestens im Bild über steigende Studiumskosten: «Zuletzt scheiterte die ETH Zürich mit einem Versuch, die Gebühren für Studenten aus dem Ausland zu verdreifachen.» Stocker will die Proteste der Basler aufnehmen und sie national aufs Tapet bringen. «Es besteht schweizweit eine Tendenz, dass sich der Staat aus der Finanzierung der Unis zurückzieht und diese das Problem auf die Studenten abwälzen», sagt er. Ausländer stärker zur Kasse zu beten, sei ein beliebtes Instrument.

Kritikfrei ist dieses Vorgehen jedoch nicht. So sorgte die Neuenburger Europarechts-Professorin Astrid Epiney schon 2012 im «Tages-Anzeiger» für Aufsehen, als sie schrieb: «Höhere Studiengebühren für Studierende aus der EU können gegen das Abkommen über die Personenfreizügigkeit verstossen.» Damit kam sie zu einem anderen Schluss als das Staatssekretariat für Bildung und Forschung und die Schweizer Rektorenkonferenz; diese Instanzen billigen diese Praxis ausdrücklich. Eine abschliessende Beurteilung in der Causa liegt nicht vor – dazu müsste erst ein ausländischer Student klagen und so ein Präjudiz schaffen.