Er könne die Streikdrohung aus dem Grossen Rat nachvollziehen, erklärt Andrea Bignasca. «Ohne genau zu wissen, was man politisch von den Museen verlangt, ob sich das mit den Realitäten vereinbaren lässt und in welche Richtung sie sich entwickeln sollen, sind zusätzliche Staatsausgaben vorerst ein Risiko», erläutert der Direktor des Basler Antikenmuseums. Ähnlich tönt es aus den anderen vier staatlichen Museen: Auch für sie sei es wichtig, dass in sämtlichen Problemzonen rasch Klarheit geschaffen werde. «Salamitaktik kommt auch hier nicht gut an», sagt Marc Fehlmann. Der Direktor des Historischen Museums spricht von einer «Geiselhaft einer bislang wenig erfolgreichen Museumspolitik».