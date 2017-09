Der Brand im Keller des historischen Gasthofs «Zum Goldenen Sternen» hat weitreichende Konsequenzen. Voraussichtlich erst ab Mitte November dürften im Dalbeloch wieder Gäste bewirtet werden können. «Damit rechnen wir zum heutigen Zeitpunkt», sagt Johann Rudolf Meier, Leiter der Berest AG – das Unternehmen ist für den Betrieb verantwortlich. Die Crew des Restaurants wollte auf Anfrage keine Auskunft geben, obschon sowohl auf der Website als auch an der Fassade der Hinweis platziert wurde, der «Goldene Sternen» bleibe vorübergehend geschlossen.

Das Feuer vom 17. August hat an Gebäude und Gebäudetechnik «schwerwiegendere Schäden verursacht» als anfänglich vermutet, so Meier. «Umfangreiche Reinigungs- und erste Sanierungsarbeiten haben nun aufgedeckt, dass weitere Teile der Installationen instand gestellt werden müssen.» Dies habe eine Verzögerung der Wiedereröffnung zur Folge, sagt Meier.

Keine Entlassungen

Ausgebrochen ist der Brand in der Wäscherei des «Goldenen Sternen». Dem Vernehmen nach wurde die Lüftung des Gebäudes zerstört; zudem gelangte der Rauch so vom Keller in alle Räume des altehrwürdigen Gasthauses. Darauf geht Meier nicht ein. Auch nicht kommentieren will er Gerüchte in der Basler Gastroszene, wonach das Restaurant am Grossbasler Rheinufer gar bis Ende Jahr geschlossen bleibt.

Ob in der Zwischenzeit die Ursache für das Feuer ermittelt werden konnte, beantwortet Meier auf Anfrage der bz nicht. Er betont, dass alle Mitarbeiter weiterbeschäftigt würden – «es gibt keine Entlassungen».

Der «Zum Goldenen Sternen» gilt als Basels ältester Gasthof. Seine Entstehungsgeschichte reicht ins 15. Jahrhundert zurück; damals befand sich das Restaurant in der Aeschenvorstadt und nannte sich schlicht «Sternen». Erst im Jahr 1973 kam der Gasthof im Dalbeloch zu stehen; eine Strassenverbreiterung in der Aeschenvorstadt besiegelte den Abbruch der Liegenschaft. Die wertvollen Wand- und Deckenmalereien und Holzbalkendecken sowie weitere erhaltenswerte Gebäudeteile wurden sorgfältig demontiert und von der Denkmalpflege konserviert, bis der «Goldene Sternen» im Dalbeloch wieder aufgebaut wurde.