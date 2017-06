Zu viele Ausserkantonale

Wie blank die Nerven mittlerweile liegen, zeigte sich diese Woche, als Blumenthal dem Grossrat Michael Wüthrich (Grüne) mit dem Anwalt drohte, nachdem dieser eine umstrittene Abrechnungspraxis des VR-Präsidenten auf seinem Blog thematisiert hatte. Bisher hat sich Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels allerdings immer hinter Blumenthal gestellt. Doch der Druck dürfte noch weiter zunehmen. Noch vor den Sommerferien will die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) ihren Bericht zur BVB vorlegen. Erwartet wird, dass die parlamentarische Oberaufsicht harte Kritik an der BVB-Führung und dem Bau- und Verkehrsdepartement üben wird. Ob Wessels seinen Wunschkandidaten dann noch halten könnte, ist offen.

Klar ist: Im Verwaltungsrat der BVB wird es zu einigen Änderungen kommen. So wird das Gremium von aktuell acht auf sieben Mitglieder verkleinert. Der CVP-Anwalt Paul Rüst plant aus Altersgründen aufzuhören. Ausserdem haben drei der aktuellen VR-Mitglieder ihren Wohnsitz nicht im Kanton Basel-Stadt, nach den neuen Vorschriften eines zu viel. Neben Blumenthal sind dies der frühere Solothurner Spitaldirektor Kurt Altermatt und die ehemalige Grossrätin der Grünen Mirjam Ballmer. Diese politisiert mittlerweile in Fribourg. Sie habe ihren Entscheid gefällt, sagt Ballmer auf Anfrage, will diesen aber noch nicht öffentlich kommunizieren. Bei der Verwaltungsrechtlerin Daniela Thurnherr wird sich die Frage stellen, welche Rolle sie bei der juristischen Zurechtbiegung der Millionenzahlung ins Elsass spielte. Urs Meienhofer schliesslich wird als BVB-Mitarbeiter vom Personal in den VR gewählt und das Mandat von Hanspeter Ryser bestimmt die Baselbieter Regierung.