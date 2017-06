«Velo-Fundamentalismus»

Deutlich weniger zufällig dürfte das Timing der Regierung sein, die vorgestern Dienstag ihren Masterplan Velo präsentierte. Brisant: Dieser enthält eine Reihe von Massnahmen, welche ebenfalls in der wenige Tage zuvor abgelehnten Veloring-Initiative vorgeschlagen wurden, darunter etwa die umstrittene Brücke über den Zoo. Vergleicht man sich die skizzierte Ringroute der Initianten und die nun bekannt gewordenen Pläne der Regierung, so sind die Gemeinsamkeiten mehr als offensichtlich. Teilweise geht der Masterplan sogar noch weiter, etwa beim sogenannten Sevogelsteg, einer Brücke über den Rhein, welche künftig das St. Alban- und das Wettsteinquartier verbinden soll.

Dass Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) diesen Masterplan keine zehn Tage nach dem Nein zum Veloring vorstellt, wird ihm von bürgerlicher Seite übel genommen. «Regierung ignoriert Volksentscheide» twitterte der Gewerbeverband. «Mit Entsetzen» nahm die SVP die Pläne des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) zur Kenntnis. «Das zeugt von einem schwachen Demokratieverständnis», sagt SVP-Präsident Lorenz Nägelin. Im Departement Wessels herrsche eine grobe Fehleinschätzung hinsichtlich des eigenen «Velo-Fundamentalismus.» «Durch die Hintertüre sollen nun ideologisch gefärbte Projekte, welche eben erst vom Stimmvolk versenkt wurden, trotzdem realisisert werden», kritisiert Nägelin. Die SVP lehne dieses Gebahren ab und werde den Masterplan Velo entsprechend bekämpfen, kündigt er denn auch an.

«Koordinierte Planung nötig»

Auch die FDP spart nicht mit Kritik am Verkehrsdirektor: «Ein Hohn gegenüber dem Stimmvolk», nennt Vizepräsident Daniel Seiler das Vorgehen von Wessels. «Es ist völlig unverständlich, dass die Regierung nach der Schlappe mit dem Veloring einfach weiter macht mit ihrer Politik, als ob dieser angenommen worden wäre.» Die FDP fordert, dass die Regierung den Masterplan Velo zurückzieht und stattdessen eine koordinierte Planung und Abstimmung aller Verkehrsträger aufeinander an die Hand nimmt. «Wir haben in Basel einen Tramnetzplan und neu auch noch einen Masterplan für Velos, aber keine Planung für den motorisierten Individualverkehr», sagt Seiler.

Mit ihren Forderungen haut die FDP in die Kerbe, die der Gewerbeverband mit seiner Initiative «Zämme fahre mir besser!» geschlagen hat. Diese fordert, dass das Ziel der Reduktion des motorisierten Individualverkehrs, welches das Stimmvolk 2010 beschlossen hat, wieder aus der Kantonsverfassung gestrichen wird.

«Parkgebühren wie in Lörrach»

Daneben fordert der Gewerbeverband ebenfalls per Initiative, dass künftig Parkplätze nicht mehr ersatzlos abgebaut werden dürfen. Doch viele Mitglieder des Verbands wollen noch weiter gehen. So hat der Wirteverband kürzlich noch eine weitere Initiative lanciert. Sie fordert, dass die Parkgebühren deutlich gesenkt werden. «Die exorbitanten Tarife führen dazu, dass manche Konsumenten unsere Stadt meiden, was zu Umsatz- und Steuerverlusten führt», sagt Maurus Ebneter, vom Wirteverband. «Bemühungen, Basel wieder mehr zu beleben, werden so sabotiert.» Den Initianten schweben Preise wie in den «Konkurrenzstädten» vor. Damit meinen sie inbesondere auch Weil am Rhein, Lörrach, Freiburg im Breisgau und Mulhouse. Die Initiative wird von den bürgerlichen Parteien CVP, FDP, LDP und SVP offiziell unterstützt. Die vielseits geforderte Entspannung und Gelassenheit in der Verkehrspolitik ist also wenige Tage nach der Abstimmung über den Veloring bereits wieder weg.