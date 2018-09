Wie die Basler Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein 54-jähriger Autolenker am frühen Montagnachmittag im Horburgtunnel in Fahrtrichtung Frankreich, als er in einen Sekundenschlaf fiel. Der Lenker fuhr mit seinem Auto zuerst in die rechte und dann in die linke Tunnelwand.

Die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankreich musste für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei ermittelt den genauen Unfallhergang zuhanden der Staatsanwaltschaft. Dem Autolenker wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

