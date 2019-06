Es war ein inszenierter Sturm im Wasserglas: Floss-Gründer Tino Krattiger versandte vor ein paar Wochen «irrtümlich» ein Mail. Darin erwähnt: ein Vorverkaufsdatum. Tickets fürs Floss? Keine Panik, schob Krattiger Tage später nach, alles nur ein Witz, er habe die Zeitungsente absichtlich ausgesetzt. Sprich: Auch im 20. Jahr sind nur die Sponsoren-Plätze auf der Tribüne privatisiert. Der Rest des Kleinbasler Rheinufers: frei zugänglich.

Eine Scherzaktion also, damit die PR-Maschinerie läuft. Nun gut. Bloss wünschte man sich, das Programm würde für ebenso viel Aufsehen sorgen wie die von Krattiger in Umlauf gebrachten «Fake News». Die Liste der 17 Acts: solid, aber nicht spektakulär. Am überraschendsten vielleicht, dass sie nicht gross überrascht.

Das hat auch damit zu tun, dass Booker Gaetano Florio die Messlatte in den letzten zwei Jahren höher angesetzt hatte. Wen holte er nicht alles auf die Bühne im Fluss: 2raumwohnung, die Blues Brothers, Edoardo Bennato, Element of Crime, The Nits.