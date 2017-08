An dreistellige Millionen-Überschüsse hat man sich in Basel schon fast gewöhnt. Die Einnahmen sprudeln scheinbar ohne Ende. Gleichzeitig stehen in Bundesbern in nächster Zeit wichtige Vorlagen an, welche erhebliche Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen haben dürften.

Schon seit längerem schwingt bei finanzpolitischen Diskussionen die Reform der Unternehmensbesteuerung mit. Der Hintergrund: Die Schweiz muss aufgrund des internationalen Drucks ihre Privilegien für Holdings abschaffen. Diese sollen durch EU-anerkannte Massnahmen ersetzt werden. Die entsprechende Vorlage, die Unternehmenssteuerreform III, wurde im Februar an der Urne abgelehnt. Zurzeit erarbeitet der Bundesrat die Variante B unter dem Namen Steuervorlage 17. Nächsten Monat soll der Vorschlag präsentiert werden.

Klar ist: Die Reform wird ein Loch in die Kasse der Kantone reissen. Dessen Grösse lässt sich aufgrund der vielen Unbekannten allerdings nur abschätzen. Rund 140 Millionen Franken Steuerausfälle dürften auf den Kanton Basel-Stadt zukommen, schätzt Finanzdirektorin Eva Herzog, die als Vizepräsidentin der Finanzdirektorenkonferenz bei der Erarbeitung ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Also ziemlich genau die Grössenordnung, welche der Kanton in nächster Zukunft als Überschuss budgetiert. Ab 2020 oder 2021 dürfte sich die Steuerreform in den Kantonsfinanzen niederschlagen.

Parallel zum Bund will Herzog ihre Vorschläge für die kantonale Umsetzung präsentieren. Dabei soll auch die Bevölkerung finanziell profitieren. Geplant sind etwa Steuersenkungen und höhere Kinder- und Ausbildungsbeiträge sowie ein Ausbau der Prämienverbilligungen.