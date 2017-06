Es war ein freudscher Versprecher. Als Frank Lorenz das Wort an Bernhard Burgener richten wollte, nannte er ihn Heusler. Herr Heusler. So also wie den Vorgänger des Mannes, der an diesem Dienstagabend in der Elisbathenkirche sass, um Auskunft zu geben. Ein erstes Mal als gewählter Präsident des FC Basel, elf Tage nach seiner offiziellen Inthronisierung an der Generalversammlung vom 9. Juni. «Ist gut», so die Reaktion Burgeners mit einem Lächeln. Es scheint, als wäre es sich der neue FCB-Präsident bereits gewöhnt, dass die Leute sich wiederum noch nicht an ihn gewöhnt haben.

In einer Runde mit Balettdirektor Richard Wherlock, SP-Nationalrätin Silvia Schenker, Grossrat Thomas Gander und der Leiterin des Standortmarketing von Basel, Sabine Horvath, sollte sich Burgener im Rahmen der Diskussionsrunde «Basel im Gespräch» in der offenen Kirche Elisabethen zur Bedeutung des Vereins, der Bedeutung des Phänomens des FCB in der Stadt und vor allem auch dessen Zukunft unter seiner Leitung äussern. Es war passend, dass er dies in einer Kirche tat. Symbolisch dafür, dass der FCB in der Region eine Religion ist.

Und es passt auch zu Burgner, diesem Unternehmer, der Wert darauf legt, dass er schon viele Marken gross gemacht hat, dass er, um die Bedeutung seines Vereins zu erklären, nur gerecht wird, wenn man Parelellen zu anderen grossen Namen sucht: «Basel hat die selbe Ausstrahlung, wie sie Barcelona und der FC Bayern in ihren Ländern haben. Das ist ganz besonders. Man fühlt sich verbunden mit der Stadt, wie das in wenigen anderen Städten zelebriert wird. Natürlich gibt es in diesen Ländern noch andere grosse Vereine. Aber am Ende sind es immer Bayern und Barcelona.»