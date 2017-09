PKK in der Schweiz nicht verboten

Die kurdische Arbeiterpartei PKK kämpfte bis Anfang der 2000er-Jahre gegen die türkische Regierung für ein unabhängiges Kurdistan. Mit den Jahren richtete sie ihren Fokus darauf aus, die Autonomie in den hauptsächlich kurdischen Gebieten zu erlangen.

In der Türkei, den USA und der EU gilt die PKK als Terrororganisation. In der Schweiz ist sie nicht verboten. Auch der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) räumt der PKK aber ein Gewaltpotenzial ein, das sie auch in Westeuropa «jederzeit nutzen kann». In der Schweiz sei jedoch kaum mit Gewaltaktionen zu rechnen.

Seit Juli 2015 ist der Waffenstillstand in der Türkei beendet. Nach offiziellen Angaben wurden bisher mehr als 500 türkische Soldaten und über 6000 kurdische Kämpfer getötet, die der türkische Staat generell unter dem Etikett PKK einordnet.