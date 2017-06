Tatsächlich fällt auf, wie viele bekannte Namen das Programm zieren, das erstmals die Handschrift von Gaetano Florio trägt. Der 47-jährige Basler beerbt den langjährigen Booker Heinz Darr, der sich im letzten Jahr entschied, sich aus dem Konzertgeschäft zurückzuziehen. Florio hat langjährige Erfahrungen als Projektleiter, Tourkoordinator und auch als Agent für Bands. Dass die Booking-Tätigkeit für ihn Neuland bedeutet, lässt er sich nicht anmerken.

«Ich überlegte mir, wen ich gerne auf dem Floss sehen möchte und setzte eine Liste auf. Dabei überlegte ich mir, zu welchen Künstlern ich persönliche Kontakte hatte». So kennt Florio etwa den Tontechniker von Edoardo Bennato. «Auf diesem Weg habe ich vorsondiert, ob ein Konzert möglich wäre.» Anfänglich hiess es: «Vergiss es! Bennatos Festivalgagen bewegen sich im sechsstelligen Bereich, das Konzert hätte fast unser ganzes Gagenbudget ausgereizt», sagt Florio. Mit Verhandlungsgeschick und vielen Telefonaten nach Neapel vermochte er den Traum eines Konzerts voller Italianità realisieren.

Ähnlich verhielt es sich mit Element of Crime, Nits und Eluveitie, allesamt Acts, die eigentlich fürs Kulturfloss eine Nummer zu gross sind. Und, im Fall von Eluveitie, auch eine Nummer zu laut. Die Band, die mit ihrem keltischen Metal von der Schweiz aus die Welt erobert hat, wollte unbedingt auf dem Rhein spielen. «Zuerst sagte ich: Nein, ein Konzert von ihnen wird das Boot versenken», sagt Florio. Die Band insistierte, weil sie mit einem Unplugged-Programm unterwegs sei – und sich für Basel Spezielles ausgedacht hatte. «Da merkte ich: Die wollen wirklich unbedingt hier spielen und wir konnten uns einig werden.»

Zahlreiche dieser bekannten Bands hätten ihre Gagenforderungen nach unten geschraubt, ansonsten wäre das schillernde Programm 2017 nicht möglich geworden. Eines der Managements beharrte darauf, für seinen Künstler 25 Freitickets einzufordern. Das sei nicht möglich, teilte ich ihnen mit … und es dauerte dann einige Zeit, bis man seitens Management verstand, dass die Fluss-Konzerte allen Menschen zugänglich sind und wir dafür keinen Eintritt verlangen, sondern eine Kollekte.

Die Plätze entlang des Kleinbasler Ufers sind gratis, abgesehen von den Logenplätzen für Sponsoren. Zusätzlich richtet Tino Krattiger heuer einen Floating Golden Circle ein, wenn man so sagen will: Plätze in der ersten Reihe, auf dem Fluss. So bietet die Konzertreihe neu die Möglichkeit, sich einen Sitzplatz in einem Weidling zu sichern und die Bands aus nächster Nähe, vom Wasser aus zu erleben. Kostenpunkt pro Person: 99 Franken.

Neu ist 2017 auch, dass man kaum einen regionalen Act antrifft. Bleu Roi bilden die Ausnahme: Ausgerechnet die ruhigsten Klänge im gesamten Programm kommen aus Basel. Dass keine weiteren Basler Bands verpflichtet wurden, hängt damit zusammen, dass der RFV seine Unterstützung (20‘000 Franken) eingestellt hat. Dadurch sieht sich das Floss-Team auch nicht mehr verpflichtet, regionale Musiker zu engagieren.

«Die Nachwuchsförderung fällt weg», kommentiert Tino Krattiger. Das wolle man nutzen, und sich ein internationaleres Profil verleihen. Dafür sprechen die Engagements von Holly Golightly (England), Nits (Holland), Lola Marsh (Israel), Blues Pills (Schweden) oder Ray Wilson (Schottland). Die Schweiz ist mit Pippo Pollina, Ritschi und Troubas Kater vertreten.

Letztere beide traten schon einmal auf dem Floss auf, allerdings bei dermassen schlechten Witterungsbedingungen, dass sie Tino Krattiger zurückholt in der Hoffnung, dass ihnen 2017 die Sonne hold ist.