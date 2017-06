Die neue Parkplatzverordnung, die in der Vernehmlassung ist, will gerade in verdichteten Quartiere die Anzahl Parkplätze weiter reduzieren. Die Trendwende beim Volk scheint bei der Regierung noch nicht angekommen zu sein.

Pfister: Wir haben über den Veloring abgestimmt, nicht über Parkplätze.

Das wird aber kommen. Die jüngste Initiative des Wirteverbandes wurde eben lanciert.

Pfister: Ja. Und es beschäftigt das Volk. Wir vertreten die Ansicht, dass der Autoverkehr in der Stadt weiter reduziert werden muss. Das schafft Sicherheit und Lebensqualität. Wir wissen aber, dass wir mit Maximalforderungen Schiffbruch erleiden werden.

Bildet das Herzstück den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Basler Politik?

Herter: Wir sind jedenfalls dafür.

Nägelin: Wir auch, sollten aber zuerst die definitive Linienführung kennen.

Das Lieblingsthema der SVP ist die Sicherheit. Herr Nägelin, Sie haben sich kürzlich klar distanziert von einem Wahlkampfkampfplakat, auf dem der Terroranschlag in Nizza mit Basel in Verbindung gebracht wurde. Haben Sie sich gebessert?

Nägelin: Man kann das Plakat auch anders gestalten, das ist richtig. Aber das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit steht an erster Stelle.

Das Bedürfnis oder die reelle Gefahr?

Nägelin: Man muss das Bedürfnis befriedigen. Wenn sich die Menschen nachts nicht mehr auf die Strasse getrauen, muss man was machen.

Pfister: Die Welt ist unsicherer geworden. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich bin froh, hat die Angstpropaganda der SVP in Basel nicht verfangen. Denn damit ist niemandem geholfen. Besser ist es, die Integration zu verbessern. Es gibt auch in der Schweiz Leute, die nach Syrien gereist sind. Das ist erschreckend. Da haben wir nicht genau genug hingeschaut.

Integration von potenziellen IS-Kämpfern?

Herter: Das sind oft Leute, die Halt suchen. Sie geraten in solche Kreise, finden ihren Guru und fühlen sich Zuhause. Da gibt es schon Handlungsbedarf. Gleichzeitig braucht es mehr Überwachung, damit man weiss, was in gewissen Moscheen vor sich geht.

Nägelin: Man redet immer von Integration. Das ist schön und gut. Aber es gibt Leute, die wollen sich nicht integrieren. Und diese müssen das Land verlassen.

Die beiden Basel verhandeln derzeit über die Uni-Finanzierung. Wie weit darf und soll Basel-Stadt dem Landkanton entgegenkommen?

Pfister: Es braucht faire Deals. Denn neben der Uni gibt es noch die geplante Spitalgruppe und die Kulturvertragspauschale. Man muss diese partnerschaftlichen Projekte in einen Kontext stellen. Wir sind grundsätzlich bereit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in einer Finanzierung zu berücksichtigen, aber es muss ein ausgewogenes Gesamtpaket ergeben. Und schliesslich gilt: Wer mehr bezahlt, hat mehr zu sagen. Es geht nicht darum, Baselland über den Tisch zu ziehen. Aber was auch nicht geht: Dass Baselland Basel-Stadt über den Tisch zieht. Sollte dieses Gefühl entstehen, dann haben wir ein Problem in dieser Partnerschaft.

Nägelin: Baselland muss die Uni mitfinanzieren. Gibt es eine Durststrecke, kann Basel-Stadt zeitlich begrenzt mehr bezahlen. Allerdings ist dann auch klar, dass Basel-Stadt mehr zu sagen hat.

Da wird Ihr Landschäftler Amtskollege Oskar Kämpfer etwas dagegen haben.

Nägelin: Jeder schaut für seinen Kanton. Wo er aber möglicherweise Recht hat: Es könnte bei der Uni Sparpotenzial geben. Das aber muss die Uni ausweisen. Nur muss auch Baselland zur Kenntnis nehmen, dass die Uni ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für beide Kantone ist. Am Schluss geht es um

Arbeitsplätze.

Herter: Baselland muss sich entsprechend an der Uni beteiligen. Immerhin stellen sie den Grossteil der Studierenden. Was man gar nicht diskutieren muss: Die Mitsprache bemisst sich am Finanzierungsanteil. Es ist schon etwas speziell, wenn Forderungen zum Beispiel nach einem Uni-Standort Liestal geäussert werden und gleichzeitig die Finanzierung infrage gestellt wird. Ich werde mit meiner Amtskollegin Brigitte Müller-Kaderli auf dem Land und auch mit dem CVP-Regierungsrat Toni Lauber da nicht einig.

In eineinhalb Jahren finden National- und Ständeratswahlen statt. Herr Nägelin, wiederum ein Fall für ein Viererticket?

Nägelin: Wir werden sicher alles daransetzen, um zusammen mit den anderen bürgerlichen Parteien die Mehrheit der Basler Nationalratssitze zurückzuholen und wir werden ebenfalls für den Ständeratssitz kämpfen. Das Viererticket bei den letzten Regierungsratswahlen war der Start dieser bürgerlichen Zusammenarbeit. Ich erwarte Kontinuität. Nicht akzeptabel wäre es, wenn sich einzelne Parteien nur gewisse Dinge rauspicken würden.

Das Viererticket ist für die CVP bei den Grossratswahlen nicht wirklich aufgegangen …

Herter: … Dafür bei den Regierungsratswahlen. Lukas Engelberger hat ein super Resultat eingefahren. Dass es im Grossen Rat nicht ganz geklappt hat, hat nicht zwingend mit der Zusammenarbeit mit der SVP zu tun. Es gab ja nur wenige Stimmen, die dies kritisierten. Für mich ist jedenfalls klar, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Ausser die Basis entscheidend anders. Wir wollen eine bürgerliche Mehrheit erreichen.

Macht das der Linken Angst?

Pfister: Nein. Es liegt nicht an mir, die bürgerliche Taktik zu kommentieren. Wir müssen auf uns schauen und Resultate liefern. Denn nur so motivieren wir die Leute, uns zu wählen. Ich bedauere es natürlich, dass die CVP die SVP als besseren Partner anschaut als die SP …

Herter: … (lacht) Also, wir sind auch als Mittepartei bürgerlich.

Nägelin: Wir sind kein Einheitsbrei. Das Ziel muss es doch sein, ein möglichst breites bürgerliches Spektrum abzudecken …

Pfister: ... Bloss würde die CVP in vielen Fragen, gerade in der Sozial- und Gesundheitspolitik, mit uns besser

fahren.

Herter: National vielleicht. Aber nicht im Kanton. Von Verkehrspolitik bis Eigenmietwert haben wir unterschiedliche Ansichten. Zumal die SP Eigentum und Eigenverantwortung oft als etwas Schlechtes darstellt.

Pfister: Ich merke, woher der CVP-Wind weht. Mir gefallen ein wenig die Worte.

Dann lassen Sie uns spekulieren, an wen der Ständeratssitz gehen könnte, weil Daueramtsinhaberin Anita Fetz voraussichtlich nicht mehr antritt.

Pfister: Wir haben sehr gute Kandidaten ...

… Sie meinen Finanzdirektorin Eva Herzog …

Pfister: … zum Beispiel. Wir werden alles dafür tun, den Sitz zu behalten. Es ist auch aus nationaler Sicht nötig, dass die SP eine gute Verankerung im Ständerat hat.

Nägelin: Ich bin überzeugt, dass wir Bürgerlichen den Sitz holen können. Vorausgesetzt, …

… mit welchem Kandidaten? Ihnen? ...

Nägelin: … wir arbeiten gut zusammen. Über Namen äussere ich mich nicht.

Herter: Wir sind am Punkt, an dem wir den Sitz fordern können. Anita Fetz wurde vor allem ad personam gewählt und weniger wegen ihrer Parteizugehörigkeit. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Region Basel in Bern gehört wird. Ich sehe derzeit die entsprechenden Bemühungen nicht von unseren National- und Ständeräten.

Das will Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann jetzt ja ändern und selbst mehr in Bern präsent sein.

Herter: Sie soll erst ihre Hausaufgaben in Basel machen.

Pfister: Das soll die Regierung entscheiden, wie sie die Basler Anliegen besser vertreten kann. Aber ein Stück weit ist es unsere eigene Schuld. Basel dreht sich gerne um sich selbst und fragt sich nicht, wie die Stadt in der Restschweiz ankommt und wo man Verbündete gewinnen kann. Wir werden als reiche Stadt wahrgenommen, der man nicht auch noch mit Bundesgeldern helfen muss.

Nägelin: Das heisst im Klartext: Die linke Regierungsmehrheit hat in den letzten Jahren versagt.

Herter: Wir schaffen es jedenfalls nicht, der Restschweiz klarzumachen, wie gross unser Anteil an der Gesamtexportleistung der Schweiz ist. Wir sind einfach eine Randregion.