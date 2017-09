Die Diskussionen in der Basler Verkehrspolitik sind festgefahren. Dies zeigt nicht zuletzt der Umstand, dass sich das Basler Parlament mehr als eine geschlagene Stunde über fünfzehn Parkplätze streiten konnte. Das nämlich war der Unterschied zwischen Mehrheits- und Minderheitsbericht aus der Umwelt- und Verkehrskommission zur Umgestaltung der Freiburgerstrasse. Es reichte aus, um den Grossratssaal in links und rechts zu spalten, um unzählige Voten, Zwischenfragen und Gegenvoten zu provozieren, selten humorvoll, sehr oft affektiv. Es sei eine «hochemotionale» Debatte, konstatierte etwa SP-Sprecherin Danielle Kaufmann, allerdings auch etwas «kleinlich».

Fast den ganzen Tag durfte sich der Grosse Rat seinem Dauerbrenner widmen: dem Kampf zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Die Freiburgerstrasse bildete dabei nur eine Frontlinie in diesem Krieg. Eine, an welcher die Linken die Schlacht für sich entscheiden konnten: Mit 47 zu 45 entschied das Parlament knapp, etwas mehr Parkplätze zu streichen.

Dass mit harten Bandagen gekämpft werden würde, zeichnete sich gestern schon früh ab. Schon nur als es darum ging, die Verkehrs-Initiative des Gewerbeverbands für rechtlich zulässig zu erklären, wollten mehrere Grossräte die Plattform für eine ideologische Auseinandersetzung nutzen. Sie mussten sich nicht lange gedulden. Die Vertreter fast aller Parteien durften sich spätestens dann ums Rednerpult balgen, als ein Streit darüber entbrannte, ob sich die Regierung zur autofreundlichen Initiative «Zämme fahre mer besser» äussern soll. «Es ist doch wirklich an der Zeit, dass das gegenseitige Ausspielen der Verkehrsteilnehmer ein Ende hat», sagte SVP-Grossrat Eduard Rutschmann. Ein Satz, über den sich alle einig sein wollten. Doch wie das Nebeneinander von Velos, Fussgängern und Motoren aussehen soll, da gingen die Meinungen schnell auseinander. Jede Seite beanspruchte für sich, den «Kompromiss» gefunden zu haben.

Auch das zweite Volksbegehren des Wirtschaftsverbands mit dem Namen «Parkieren für alle Verkehrsteilnehmer» rief zahlreiche Kritiker auf den Plan – wenn denn auch die rechtliche Zulässigkeit, immerhin Gegenstand der Abstimmung, bei der Abstimmung wenig bestritten war.

Gegenvorschlag zu Zweiradinitiative

Viel Raum nahm auch der Disput ein, wie mit der Zweiradinitiative vornehmlich aus dem Haus der jungen CVP zu verfahren sei. Diese will die Erhebung von Parkgebühren für Roller verhindern. Hier errangen die Bürgerlichen einen kleinen Sieg: Die Regierung wird zusätzlich zur Initiative einen Gegenvorschlag ausarbeiten, bestimmte der Grosse Rat. Die Kommissionsmehrheit um Uvek-Präsidenten Michael Wüthrich (GB) wollte dem Stimmvolk diese Auswahl nicht geben. Es ist jedoch durchaus möglich, dass diese Entscheidung auch vor allem fürs Protokoll gefällt wurde: Die Initianten hatten in Aussicht gestellt, ihr Begehren zurückzuziehen. «Wir werden nun im Komitee mit Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels anschauen, wie der Gegenvorschlag ausgestaltet würde», sagte Co-Initiant Patrick Huber gestern auf Anfrage. Dieser unterscheidet sich von der Initiative vor allem in einem Punkt: Er verpflichtet die Regierung, nur «nach Möglichkeit», genügend Parkplätze zu schaffen.