René Kontic: «Mit so einem Titel ist man sozusagen heavy on the woodway. Das ist eine Deutsche Redewendung, die eins zu eins übersetzt wurde. Genau wie die Übersetzung von besser gesagt in better said weiter unten. Ganz schräg ist auch ein weiterer Titel: 40 Museums. And that’s not all, by any means. Den angehängten Ausdruck muss man streichen, und all durch everything ersetzen.»







_________