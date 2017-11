Eine Bewohnerin oder ein Bewohner in einem Schweizer Pflegeheim erhält im Durchschnitt 9,3 Medikamente gleichzeitig pro Tag. Dies haben Forscher der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel auf Basis von Zahlen der Krankenkasse Helsana errechnet.

Die Forscher hatten anonymisierte Helsana-Abrechnungen vom 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 hochgerechnet. Die Ergebnisse sind im von Helsana am Montag im Internet veröffentlichten Arzneimittelreport 2017 zu finden. Darüber berichtet haben die Zeitungen «Tages-Anzeiger» und «Der Bund» in ihren Montagsausgaben.

Die Forscher verglichen den Konsum von krankenkassenpflichtigen Medikamenten der Pflegeheimbewohner mit jenem der über 65-Jährigen, die zu Hause lebten. Letztere nahmen mit im Durchschnitt 5,6 vier Arzneimittel weniger pro Tag ein, wie es in der Studie heisst.

Die Forscher haben errechnet, dass 85,5 Prozent der Pflegeheimbewohner fünf oder mehr Medikamente einnehmen. Gerade Menschen in Pflegeheimen leiden oft an mehreren chronischen Erkrankungen gleichzeitig.

Doch der hohe Medikamentengebrauch berge Gefahren und sei nicht immer der richtige Weg in der Altersmedizin, warnen die an der Studie beteiligten Wissenschaftler.

Gerade bei älteren Menschen sei die Mehrfach-Medikation, die Polypharmazie, mit einem erhöhten Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen sowie für Spitalaufenthalte verbunden. Auch steige das Sterberisiko.

Ältere Menschen bauen die Wirkstoffe im Körper langsamer ab. Die Wirkstoffe können «im Körper akkumulieren und somit zu dosisabhängigen Nebenwirkungen und Intoxikationen führen». Sorgen bereitet den Forschern, welche Medikamente in den Heimen gebraucht werden.

Rund 30 Prozent der Heimbewohner nahmen zum Beispiel entweder das Schmerzmittel Diclofenac oder das Beruhigungsmittel Lorazepam ein. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass viele davon Langzeitkonsumenten waren. Sie warnen, Benzodiazepine und Benzodiazepin-ähnliche Wirkstoffe führten zu schlechteren Gedächtnisleistungen und zu Stürzen - im Alter sind oft Knochenbrüche die Folge. Auch würden Mittel möglicherweise nicht nur für die zugelassenen Anwendungen eingesetzt. (sda/bz)