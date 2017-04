Eine Demonstration linksextremer Chaoten im September 2015 eskaliert. Polizisten werden verletzt. Dürr verwahrt sich gegen den Vorwurf, es habe einen «Samthandschuh-Befehl» gegeben. Der Polizeibeamtenverband erhebt aber schwere Vorwürfe gegen Kommandant Lips und fordert seinen Rücktritt. Er habe im Korps keinen Rückhalt mehr. Dürr aber stellt sich hinter Lips.

Dienstwagen.

Im Herbst 2016 wird bekannt, dass sich Polizei- und Sanitäts-Offiziere so einiges auf Staatskosten gönnen: Gratis-Privatfahrten für den Arbeitsweg oder individuelle Modifikationen für ihren Dienstwagen. Sie müssen diese Privilegien zudem nicht als Lohnzusatz aufführen und damit auch nicht versteuern. Dürr wird vorgeworfen, dem Treiben zu lange zugesehen zu haben. Erst diesen März legt er eine neue Weisung vor.

FC Basel.

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um ein Spiel des FC Basel gegen den FC Zürich geht Polizeikommandant Lips auf Konfrontationskurs mit den FCB-Fans in der Muttenzerkurve: «Dort ist alles Feind», sagt er im Juli 2016 im Interview mit der bz. Selbst Vereinspräsident Bernhard Heusler rückt er in die Nähe der Fussballchaoten, was einigen Wirbel auslöste.

Hausbesetzung.

Im Januar 2016 taucht ein Polizeiprotokoll auf, wonach Dürr angeordnet habe, eine linksautonome Hausbesetzung zu dulden. Erst nennt Dürr das eine Lüge und reicht Verleumdungsklage ein. Dann muss er zurückkrebsen und eingestehen, dass es doch ein solches Protokoll gibt. Er habe aber nie einen solchen Befehl gegeben. Es sei falsch protokolliert worden.

Lohnpolitik.

Im Februar 2015 fordern fast 300 Polizisten, geplante Sparmassnahmen zurückzunehmen. Dabei wird auch bekannt, dass sich viele grosse Überzeitenberge angehäuft haben. Dürr zeigt sich unnachgiebig. Es kommt zu Protestaktionen wie Verkehrskontrollen während der Stosszeiten, was zu langen Staus führt. Im Grossen Rat wird der Vorwurf laut, Dürr fördere mit seiner Lohnpolitik die Abwanderung von Polizisten in die Korps anderer Kantone.

Pappteller.

Im Juni 2014 löst die Polizei während der Art Basel eine Pappteller-Aktion von 20 Kunststudenten auf. Während des Einsatzes werden auch mehrere unbeteiligte Messebesucher verhaftet. Dürr verteidigt den umstrittenen Einsatz. Im November wird bekannt, dass ein Polizeioffizier den Kopf hinhalten muss. Kommandant Lips wird so aus der Schusslinie genommen.

Rundflug.