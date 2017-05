In den vergangenen Tagen ist es rund um den geplanten Erweiterungsbau zu Sabotageakten gekommen. So brannte in Nacht auf vergangenen Freitag auf der Baustelle ein Bagger aus. Ein anonymes Bekennerschreiben weist auf die linksextreme Szene hin.

Auf einschlägigen Internetseiten wurde denn auch zur unbewilligten Demo am Samstag unter dem Motto «Bässlergut einreissen, nicht erweitern» aufgerufen.

Update folgt