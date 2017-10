Eines muss man Basel Tourismus lassen: Sie beweisen Humor. Seit die bz am Dienstag publik machte, dass die englische Touristen-Broschüre «Your Guide to Basel» voller Germanismen und Übersetzungsfehler ist, übertrumpfen sich Redaktoren und Leser auf diversen Kanälen gegenseitig mit spöttischen Kommentaren à la «That’s a thick dog» oder «That’s not the yellow of the egg». Obwohl Direktor Daniel Egloff über die virale Verbreitung der Angelegenheit nicht gerade erfreut ist, räumte er gegenüber «Telebasel» ein, dass Basel Tourismus «den Lacher des Tages» geliefert habe, auch wenn das Ganze «schlicht und einfach peinlich und ärgerlich» sei.

Too many cooks...

Ausserdem unerfreulich für Basel Tourismus ist, dass auch die englische Version der Website basel.com sprachliche Unstimmigkeiten enthält. Unter anderem, weil die gleichen Texte wie in der Broschüre verwendet wurden. Weitere Stilblüten wie «Basel’s residents see every-thing through red-blue-tinted spectacles» lassen einen schmunzeln. Ein kleiner Hinweis auf diese suboptimale Formulierung gegenüber der Geschäftsleitung hatte gestern bereits eine Korrektur zur Folge. Nun liest man: «Basel’s residents see everything red-blue.» Ein Schritt in die richtige Richtung.