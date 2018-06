Das ist die Kunstsprache, die in Basel jeder versteht: Räppli. Dieses mit leichter Fröhlichkeit assoziierte Material fasziniert auch die italienische Künstlerin Lara Favaretto. In der Vergangenheit hat sie schon mal einen Raum mit Konfetti gefüllt und vier Ventilatoren installiert, die für Wirbel sorgten. Für die diesjährige Unlimited hat sich die 45-Jährige eine ruhigere Variante ausgedacht. Sie hat zehn gleich grosse Konfetti-Würfel angeordnet, jeder in einem anderen Farbton. 90 Kubikzentimeter gross sind sie, von der Pressform zusammengehalten, schön anzusehen.

«Lara gefällt es, dieses flüchtige Material zu verfestigen», ist am Stand ihrer Turiner Galerie zu erfahren. Mit den Würfeln habe die Künstlerin eine Möglichkeit gefunden, fragiles Material in eine solide Form zu bringen.