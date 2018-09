Freitag um 19 Uhr wurde ein Basler Kiosk an der Blotzheimerstrasse/Wasgenring überfallen. Dabei wurde eine 53-jährige Angestellte verletzt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit.



Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten ergeben, dass die Angestellte damit beschäftigt war, den Kiosk zu schliessen. Dabei stellte sie einen Mann fest, der sich auf einer Parkbank aufhielt. Wenig später betrat dieser den Kiosk, griff die Frau an, schlug mehrmals auf sie ein und raubte die Tageseinnahmen.



Einer Polizistin und einem Polizisten, welche sich nach Dienstschluss in zivil auf dem Weg nach Hause befanden, fiel laut Mitteilung zur Tatzeit ein verdächtiger Mann auf, der den Kiosk betrat. Kurz darauf hörten sie Hilferufe einer Frau und stellten fest, dass der Mann aus dem Kiosk rannte. Sie nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf, konnten diesen kurze Zeit später stellen und dann einer Polizeipatrouille übergeben.

Der Täter trug das geraubte Geld auf sich. Die Kiosk-Angestellte wurde bei dem Überfall verletzt und musste in die Notfallstation eingewiesen werden.



Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Rumänen.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.