Am Freitag um ca. 12.45 Uhr, wurde in der Rüdengasse eine 69-Jährige Frau Opfer eines

Raubversuchs. Sie wurde dabei jedoch nicht verletzt. Dies teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Freitag mit.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Frau an

einem Bankschalter im Kleinbasel mehrere tausend Franken bezogen hatte. In der Folge fuhr sie

mit dem Tram zum Marktplatz, um von dort aus zu Fuss zur Hauptpost zu gehen. Plötzlich kam

ihr bei der Post, in der Arkade, ein Unbekannter entgegen, bedrohte sie mit einer Stichwaffe und

versuchte, ihr die Tasche zu rauben. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er in Richtung

Marktplatz. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Vermutlich war die Frau zuvor vom Täter

beobachtet worden, als sie das Geld bei der Bank bezogen hatte.

Gesucht wird ein Unbekannter, 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm gross, dunklere Hautfarbe, feste Statur, runde Kopfform, dünner Schnurrbart, kurze Haare, trug Jeans und dunklen langarm Pullover.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten

Polizeiwache in Verbindung zu setzen.