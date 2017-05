Am 10. Juni wird in Basel das Nachtigallenwäldeli für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Im neuen Park am Stadteingang zwischen Zoo und Heuwaage prangt jedoch eine Brache. Dort, wo eigentlich die neue «Kuppel» stehen sollte. Dieser Bau verzögert sich, seit Jahren schon. Nun soll 2020 der neue Kulturort in Betrieb gehen. Um ein Haar wäre das Projekt ganz gestorben.