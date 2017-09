Damit die Taucher einfacher am Rheingrund entlang tauchen können, haben sie ihre Ausrüstung mit Blei beschwert. «Mit der einen Hand halten wir uns an Steinen fest, in der anderen halten wir das Netz, in das wir den Abfall füllen», beschreibt Matthias Recher. Für ihn sei die Ryybutzete auch eine «spannende Herausforderung», weil das Tauchen sonst an den meisten Stellen im Rhein verboten ist.

Das Tauchen im Fluss sei schwieriger als in einem See, findet David Mallo. «Es ist ein stetiger Kampf gegen die Strömung, die heute besonders stark ist.» Die Taucher leisten über Stunden Schwerstarbeit. Unterhalb der Johanniterbrücke haben sie eine Metallleiter aus dem Rhein geborgen. Da sie nicht in eine der vom Tiefbauamt bereitgestellten Abfalltonnen passt, muss sie kurzerhand zersägt werden.

Den Abfall nicht hinterfragen

Auf 13 Abschnitten zwischen dem Kraftwerk Birsfelden und dem Wiesendamm wurde an beiden Flussufern nach Abfall getaucht. 150 Helfer waren insgesamt im Einsatz. Sich immer wieder zu fragen, warum Velos, Trottinetts, Grills oder auch schon einmal ein Auto im Rhein liegen, habe keinen Wert, meint Guido Derungs, Leiter Wasserbau beim Tiefbauamt Basel-Stadt. «Heute geht es einfach darum, dass wir das Zeug herausholen.» Mit 7,5 Tonnen Material wurde heuer etwas weniger geborgen als noch vor vier Jahren. Der Rekord aus dem Jahre 2003 mit 25 Tonnen bleibt wegen des damals sehr tiefen Wasserstands unerreicht. Gefunden wurde am Samstag übrigens auch ein schwarzer Bürostuhl. Ob dieser im Rhybadhysli vermisst wird?