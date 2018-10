Auf der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Bad Krozingen ist es am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Angaben der Polizei waren zwei Lastwagen beteiligt. Einer davon war mit Sand beladen, der komplett auf der Autobahn verteilt wurde. Der zweite Lastwagen hängt gegenwärtig in der Böschung mit dem Auflieger quer auf der Fahrbahn. Der genaue Unfallablauf ist bisher noch unklar. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wegen des Unfalls ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe für voraussichtlich mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund der Vollsperrung wurde eine zusätzliche Ableitung eingerichtet.

Aktuelle Polizeibilder: