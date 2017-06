Frau Aus der Au, Sie haben den Höhepunkt des Kirchentags moderiert: das Gespräch zwischen Barack Obama und Angela Merkel. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Christina Aus der Au: Das Podium war für die Öffentlichkeit das Highlight. Rund um den Kirchentag fanden mehr als 2000 weitere Veranstaltungen statt – viele davon nicht minder spannend. Vor dem Gespräch mit Obama und Merkel habe ich mir verschiedene Interviews der beiden angeschaut. Wie reagieren sie? Wie argumentieren sie? Letztlich war es aber ganz anders, als sie neben mir auf der Bühne sassen. Ihr Umgang war vertraut, beide wirkten sehr locker.

Die beiden sind Profis in Auftritten, Merkel befindet sich zudem im Wahlkampf. Gab es dennoch eine Antwort, die Sie überraschte?

Ja, als die beiden über Entscheidungen sprachen, die zu Leid oder gar Todesfällen von Unschuldigen führten. Dazu gehören beispielsweise die zivilen Opfer aufgrund der US-Drohnenangriffe oder die Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Im Gespräch stellte ich fest: Sowohl Merkel als auch Obama versuchen damit zu leben, dass sie nicht immer zwischen Gut und Böse entscheiden können, sondern manchmal auch zwischen Böse und noch Böser wählen müssen.

Ist das mit dem christlichen Glauben vereinbar?

Wer die Verantwortung für ein Land und dessen Bevölkerung trägt, muss manchmal solche Entscheidungen fällen. Es ist aber wichtig, dass die Politiker um die Brüchigkeit der Existenz wissen. Und sie müssen sich bewusst sein, dass sie durch ihr Handeln Schuld auf sich nehmen. Das schliesst nicht aus, dass Politiker ihre Vision einer besseren Gesellschaft auf christliche Werte stützen können.

Gab es eine Frage, die Sie sich nicht getraut haben zu stellen?

Hätten wir mehr Zeit gehabt, wäre ich gerne vertiefter auf die Frage eingegangen, ob es in den USA möglicherweise zu viel Religion in der Politik gibt.

Was ist Ihr Eindruck?

Es finden politische Diskussionen statt, in denen auf eine fundamentalistische Art die Bibel ausgelegt wird. Das zeigt sich bei den Debatten rund um Abtreibungen oder Homosexualität. Insbesondere rechts-nationalistische Strömungen argumentieren im Sinne von: Das steht in der Bibel, also müssen alle dieser Passage genauso folgen. In einer säkularen Welt ist die Bibel aber kein allgemeingültiges Argument mehr. Die Themen müssen unter verschiedenen Weltanschauungen diskutiert werden.

Welche Erkenntnisse bringen Sie vom Kirchentag in Berlin nach Basel?

Ich möchte meine Studenten noch stärker motivieren, sich gesellschaftlich zu engagieren. Das Christsein geht über das eigene Seelenheil hinaus. Wir sollten die angehenden Theologen und Theologinnen daraufhin schulen, dass sie die politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen, und sie lehren, ihre Anliegen verständlich einzubringen. Die Rhetorik und Sprachfähigkeit ist elementar, das hat Barack Obama eindrücklich aufgezeigt, auch am Kirchentag.

Der Anlass findet seit 1949 statt – als Folge der fehlenden Verantwortung der offiziellen Kirchen im Zweiten Weltkrieg. Erfüllen sie diese heute?

Ja. Sowohl in Deutschland wie in der Schweiz bringen die Kirchen sich in die politischen Debatten ein. Auch in der Flüchtlingskrise haben sie sich stark engagiert. Dennoch wünsche ich mir manchmal, dass sie noch lauter auftreten und auf den Tisch hauen würden. Ich bin mir aber bewusst, dass es eine Gratwanderung ist. Solch ein Auftreten kann rasch ins Moralisierende kippen.

In welchen Bereichen müsste die Kirche stärker Position beziehen?

Gegenüber der Wirtschaft tritt sie zu leise auf. Der Auftrag der Kirchen ist, für Menschen einzustehen, sodass sie nicht unter die Räder kommen. Dabei könnten die Kirchen noch stärker auf die Opfer der Globalisierung aufmerksam machen. Mir kommen hierfür spontan die teilweise unmenschlichen Produktionsbedingungen bei Kleidern oder Nahrungsmitteln in den Sinn. Einige kirchliche Engagements gibt es zwar, ich wünsche mir aber, dass dieses noch viel stärker zur Basis durchsickert.

Gerade diese schwindet. Seit Jahren nehmen die Mitgliederzahlen ab. Auch die Kirchgemeinden in Basel sind stark betroffen.

Das stimmt, ändert aber nichts am christlichen Selbstverständnis. Ich werte diesen Mitgliederschwund eher positiv. Dadurch sind die Kirchen befreit, so weiterzumachen wie bisher. Wir Theologinnen und Theologen können dadurch wieder stärker auf die Bedürfnisse der Menschen hören. Daraus finden wir neue Formen, wie dies beispielsweise die Offene Kirche Elisabethen bereits macht.