«Wenn man zusammen hart arbeitet, dann müssen formale Barrieren fallen – sonst wird es unnötig kompliziert.» Das sagte John Häfelfinger, CEO der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), kürzlich zur «Schweiz am Wochenende». Auf seine Anweisung hin duzen sich seit Juni sämtliche Mitarbeitenden der BLKB untereinander. «Die BLKB möchte sich mit der Du-Kultur als moderne Arbeitgeberin positionieren», erklärt Sprecherin Deborah Schwalm auf Anfrage. Wie viel sich dadurch für die Mitarbeitenden im täglichen Betrieb ändert, ist allerdings offen.

«Das Du war schon vorher situativ etabliert, wenn die Mitarbeitenden sich kannten und regelmässig zusammen arbeiteten», sagt Deborah Schwalm. Das Umstellen von Sie auf Du bei der BLKB ist ein Statement. Dieser Trend ist bisher aber eher von Start-ups und internationalen Konzernen bekannt.

Demonstratives Du

Ist es ein Zeichen des Kulturwandels, wenn nun ein traditionelles Unternehmen wie eine Bank das Duzen verordnet? Die «Schweiz am Wochenende» begibt sich auf Spurensuche. Das Duzen als Marketingstrategie wendet neuerdings auch Coop an. Wer eine «Coop to go»-Filiale betritt, wird vom Verkaufspersonal geduzt. Ausserdem sind die Namensschilder der Angestellten dort lediglich mit dem Vornamen beschriftet. Coop-Sprecherin Andrea Bergmann erklärt: «‹Coop to go› ist in urbanen Regionen zu Hause. Es ist ein junges, frisches Konzept, das junge und jung gebliebene Kunden anspricht.» Die Reaktionen seien sehr positiv. «Unsere Mitarbeitenden handhaben das mit Fingerspitzengefühl. Wenn sie den Eindruck haben, dass ein Kunde lieber gesiezt werden will, machen sie das auch.» In den herkömmlichen Coop-Verkaufsstellen und in der Werbung würden Kunden nach wie vor gesiezt, auf Social Media hingegen geduzt. Und unter den Mitarbeitenden? «Es gibt bei uns keine Richtlinien. Es duzen sich zwar sehr viele Mitarbeitende, dies beruht aber immer auf Freiwilligkeit und einer gegenseitigen Abmachung», sagt Bergmann.

Dass Kundschaft in vielen Geschäften neuerdings geduzt wird, beobachtet auch Mathias Böhm, Geschäftsführer von Pro-Innerstadt: «Egal in welchem Metier und in welcher Branche, das Du hält immer mehr Einzug.» Was richtig und falsch sei, variiere aber stark, je nach Konzept des Geschäfts. «Wenn ich als 42-Jähriger im Starbucks oder im Nomad geduzt werde, fühlt sich das richtig an. Wenn mir das in der UBS passiert, dann stimmt es irgendwie nicht.» Auch eine H&M-Verkäuferin in Basel sagt: «Junge grüssen wir mit ‹Hallo zämme›, ältere eben mit ‹Grüezi›. Wir vertrauen auf das Gefühl und haben keine strikten Regeln.» Auch Marie-Claire Chevrolet, Verkäuferin im Skaterladen Doodah in Basel, sagt: «Ich arbeite seit vier Jahren hier und habe den Eindruck, dass immer mehr geduzt wird.» Innerhalb des Ladens würden sich alle duzen, auch die obersten Chefs. «Lange wusste ich nicht einmal, wie diese zum Nachnamen heissen», sagt sie schmunzelnd. Was die Kunden angehe, verlasse sie sich auf ihr Gefühl. «So Grössenordnung ab 40 sieze ich. Aber es kommt extrem auf die Ausstrahlung an. Viele sind auch einiges älter und wollen geduzt werden.» Das Siezen komplett abschaffen würde sie nicht. «In gewissen Beziehungen braucht es einen gewissen Abstand.»