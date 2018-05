Aber auch Schweizer behaupten sich in der europäischen Elite: «Vivo» durchaus, oder «Jutz», die nichts anderes tun als sehr schön zu jodeln, und vor allem «Incantanti» mit hoher Klang- und Intonationsqualität aus Graubünden. Sie brachten auch eine Uraufführung nach Basel mit, zusammen mit dem Chor aus Fribourg und der Kammerchor-Auswahl des Gymnasiums Muttenz: Im Rahmen eines «Songbridge»-Konzerts – eine Chor-Begegnungs-Reihe, die üblicherweise international funktioniert, in der vierkulturigen Schweiz problemlos aber auch national – trafen die drei Chöre und drei Uraufführungen aufeinander: die Bündner mit romanischer Poesie und impressionistischen Gebirgsstimmungen, die Fribourger mit ihrem «Ranz des vaches» und zweisprachiger Kaffeekultur, die Baselbieter nicht nur mit den beiden Basler Hymnen, sondern einem witzigen Potpourri an Melodien und Stilen, die Stefan Furter mit vielen schrägen Vögeln anreicherte und von Ländler über Tango und Klezmer bis zum Trauermarsch nichts ausliess, was sich als musikalische Signatur eignet.

Jeweils ein Gastchor aus Übersee macht das europäische Festival zum weltverbindenden Treffen. Diesmal war aus Südafrika ein Knabenchor eingeladen – Markenzeichen: blaue Gummistiefel und viel Rhythmus. Eindrücklich, wie der Puls hier regelrecht aus dem Bauch kommt, wie die Körper in diesem Takt schwingen in ausgefeilten Choreografien voller Athletik und kraftvoller Präsenz – eine eigenständige Farbe im Festival. Interessant auch, wenn versucht wird, das Konzert-Format aufzubrechen. Wenn es zum Sitzen nur noch ein paar Sofas, Kisten und Kissen gibt, wenn in der grossen Halle weder dem Publikum, noch den Chören ein fester Ort zugewiesen wird, sondern sich alle mit- und durcheinander jeweils wieder von neuem ihren Platz suchen. Dann darf geschwatzt und gelacht werden, viele Kleinkinder spielen herum, manche tanzen, Getränke und Kekse werden verkauft. Die Nähe zu den Singenden fasziniert, die Stimmung wird zunehmend lockerer.

Der Albtraum des Chorleiters

Das ist sie auch, wenn man draussen singt, auf den Strassen und Plätzen, mit Kerzen nachts auf dem Marktplatz, wo sich die Chöre treffen und spontan mit- und gegeneinander singen. Es ist fast wie am Morgestraich. Bloss an der Fasnacht haben alle Trommeln, hier nur die Afrikaner – einen handfesten Vorteil. Gelegenheit, gegeneinander anzusingen, gab es zahlreiche, die anspruchsvollste bei der «Parade à l’envers» (Honny soit que Enfer pense): Aufgereiht entlang der Route sangen die 18 Festivalchöre, und das Publikum promenierte mitten durch sie hindurch. Ein Albtraum für Chorleiter, aber was zählt, und was sie alle, woher sie auch kommen, teilen, ist die Freude am Singen, an der Musik, am Sich-Bewegen zu dieser Musik: Singen ist cool!