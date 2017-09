Von heute Dienstag bis Freitag, 15. September, treffen sich in Basel Branchenvertreter und Spezialisten an der Ineltec 2017, der Messe für intelligente Gebäudetechnologie. 260 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten, und in spannenden Foren wird alles diskutiert und erklärt, was man rund ums Thema «smarte Gebäude» wissen muss. Warum das Thema wichtig ist, leuchtet ein: Häuser sind unser unmittelbarer Lebensraum, Arbeitsraum und unser «Zuhause».

Gebäude und deren Technik sind auch energetisch von grösster Bedeutung: Sie beanspruchen rund 50 Prozent des schweizerischen Energieverbrauchs. Zehn Prozent entfallen auf Bauprozesse und Baumaterialien, 40 Prozent auf den Betrieb (Heizung, Warmwasser, Lüftung, Klima, Geräte, Beleuchtung, usw.). 40 Prozent der CO2-Emissionen entstehen im Gebäudesektor: Der weitaus grösste Teil der Wärmeproduktion für Gebäude erfolgt heute durch Öl- und Gaskessel. Die technisch-wirtschaftlichen Einsparpotenziale sind riesig. Das Bundesamt für Energie beziffert das Einsparpotenzial für Heizung und Warmwasser in Wohnbauten auf 70 Prozent, in Dienstleistungsgebäuden auf 70 Prozent (Neubau) beziehungsweise 50 Prozent (Sanierung). Bei den Industriebauten lauten die entsprechenden Zahlen 80 Prozent (Neubau) und 40 Prozent (Sanierung). (sts)