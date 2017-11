Die Basler SVP lässt nicht locker. «Wir sollten alle ein Interesse daran haben, dass Schwerstkriminelle so schnell wie möglich erwischt werden», findet Grossrat Felix Wehrli. Straftaten gegen Leib und Leben bewegten sich in Basel aber weiter auf hohem Niveau. Deshalb nimmt die Partei nun einen neuen Anlauf und fordert eine Videoüberwachung an neuralgischen Punkten im Kanton.

In Basel gebe es Gebiete, in denen vermehrt Gewaltdelikte begangen würden. Die Polizei führe darüber seit Jahren Statistiken, erklärt Wehrli, der beruflich selber als Detektiv-Korporal tätig ist. In diesen Zonen sei eine Videoüberwachung angebracht, um schwere Straftaten aufzuklären oder gar präventiv zu verhindern. «In letzter Zeit konnten diverse Straftäter und im Ausland sogar Terroristen nur dank Überwachungskameras identifiziert und im Anschluss daran festgenommen werden», betont Wehrli. Gleichzeitig verweist er auf die BVB, die dank Kameras in Trams und Bussen eine Verminderung von Straftaten und Belästigungen feststellten.