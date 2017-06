300'000 Quadratmeter Basler Industriegeschichte werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Freiraumfläche transformiert. Unter dem Projekttitel «Klybeck plus» entwickelt der Kanton zusammen mit den Grundeigentümern Novartis und BASF das Areal zu einem neuen Stadtteil. Am Samstag präsentierten sie die Ergebnisse der Testplanung und luden die Bevölkerung zur zweiten Beteiligungsveranstaltung in der Kantine der Novartis.

Vier mit solchen Stadtplanungen vertrauten Büros wurden beauftragt, Vorschläge für eine mögliche Umgestaltung des Areals zwischen Rhein und Wiese zu unterbreiten. Dafür erhielten sie ein ganzes Pflichtenheft mit Vorgaben.

Das Team AS + P um Albert Speer aus Frankfurt am Main schlägt dabei die Erweiterung des Horburgparks mit einer Kleinmarkthalle vor. Zwischen der Verlängerung der Mauerstrasse und der Dreirosenbrücke soll ein «24-Stunden-Quartier» hin, das baulich verdichtet wird und in dem andauernd Betrieb herrscht. Der Vorschlag will dabei relativ wenig Bausubstanz erhalten und zielt auf viele Neubauten.