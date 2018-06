Filmproduzent Valentin Greutert war Gymnasiast in Liestal, als Bruno Manser die Klasse besuchte. Der Mann sei ihm als Freak vorgekommen, erinnert sich Greutert an seine Schulzeit. Er habe ihn danach vergessen, bis der Umweltaktivist 2000 in den Regenwäldern von Malaysia spurlos verschwand. Später habe er von ihm geträumt. Aus dem Traum ist nach elfjähriger Vorbereitung ein Spielfilm geworden. Fertig ist dieser nicht. Die Filmsequenzen sind zwar abgedreht, das Material muss jedoch noch geschnitten und diese Postproduktion finanziert werden. Dafür fehlt es an Geld.