Die neuste Motion von Basta-Grossrat Beat Leuthard kommt sehr technisch daher. So ganz hat der linke Parlamentarier das Fachchinesisch aus seinem Nebenjob als Tramführer nicht aus seinem Vorstoss verdrängen können. Aber was Leuthard fordert, ist hochbrisant: Die Basler Regierung solle eine neue Tramverbindung namens «Margarethenbogen» prüfen, schlägt Leuthard vor.

Wer sich die Linienführung anschaut, erkennt: Dabei handelt es sich um nichts anderes als das partnerschaftliche Tramprojekt Margarethenstich, welches die Baselbieter Stimmbevölkerung vor einer Woche mit rund 58 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt hatte.

«Die Schienen inklusive wünschbarer Abzweigung liegen vollumfänglich auf Basler Boden», schreibt nun Leuthard. Das Baselbieter Nein könnte sich aus Stadtoptik sogar als Vorteil erweisen. So könnten «keinerlei kantons- und gebietsfremde Ansprüche mehr erhoben werden.» Auf gut Deutsch: Das Baselbiet hat nichts mehr zu melden. Dazu kommt: Der Bund habe zugesichert, sich an einem entsprechenden Projekt finanziell zu beteiligen, so Leuthard. Für Basel sei das Ganze mit sieben Millionen Franken sehr kostengünstig.

«Baselland hat nicht das Sagen»

Ins gleiche Horn stiess am Montag der Blogger und «Basler Zeitung»-Kolumnist Manfred Messmer, der die Kampagne des Ja-Komitees betreut hat. «Weder der Landkanton noch die Binninger Autofahrer haben das Sagen», stellt Messmer klar. Und legt gleich noch eine Provokation in Richtung Baselland nach: «Wenn Basel-Stadt will, kann dort eine breite Velospur auf den Asphalt gepinselt werden und der Stich zur Einbahnstrasse erklärt werden.» Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement habe ein ausführungsreifes Projekt auf dem Tisch, das ohne die kleinste Änderung bis 2020 realisiert werden könne. «Ausser, dass man vielleicht den Ampelposten einen halben Meter auf Basler Boden verlegen müsste», so Messmer.

Pikant: Einer der ersten, welche den Vorschlag in den sozialen Medien verbreiteten, war Lukas Ott, zurzeit noch Stadtpräsident von Liestal, ab dem 1. Dezember Kantons- und Stadtentwickler von Basel. Ott sass ebenfalls im Ja-Komitee. Zwar möchte er Messmers Vorschlag nicht eins zu eins umsetzen. Er sieht ihn aber als Anstoss, um anders als bisher an Infrastrukturprojekte heranzugehen, die beide Kantone betreffen. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Geschäft aus der Erfolgsspur geraten, sobald sie partnerschaftlich geworden seien, stellt Ott fest. «So kommen wir nicht weiter, denn gemeinsam blockieren wir einander. Die beiden Kantone können es viel zu oft nicht miteinander.»

Um handlungsfähig zu bleiben, hält es Ott für zielführender, wenn jeder Kanton einzelne Infrastrukturprojekte für sich durchzieht. Er spricht von «Realteilung», in der gemeinsam nur noch bestimmt werde, wer für welches Vorhaben zuständig sei. Dieses Konzept der geteilten Verantwortung habe in den 80er- und 90er-Jahren zumindest teilweise Erfolg gehabt. «Die Frage, wie wir gemeinsam eine Erfolgslogik zustande bringen, stellt sich immer, unabhängig davon, welche Rolle man hat», sagt er.