Insgesamt sind 17 Stelen in vier verschiedenen Ausführungen in der ganzen Stadt vorgesehen, wie das Präsidialdepartement mitteilte. Von der grössten Variante mit Bildschirm und Plan des ganzen Kantons werden drei aufgestellt an den beiden grossen Bahnhöfen und am Flughafen.

Im Unterschied zu den bisherigen bedruckten Blechtafeln sind bei den neuen Stelen die Informationen hinter Glas untergebracht. Davon versprechen sich die Behörden mehr Schutz und einfachere Aktualisierung. Die Karten können auch online abgerufen werden und sind gedruckt gratis zu beziehen.

Für das neue Fussgängerorientierungssystem waren bereits 2012 rund 1000 Gäste nach ihren Bedürfnissen befragt worden. Im vergangenen Jahr war dann noch eine Touristenbefragung durchgeführt worden.

Die 17 neuen kantonalen Stelen sollen sich mit den gut 700 Stelen an Tram- und Bushaltestellen von BVB und BLT ergänzen, die jeweils Pläne der umgebenden Quartierstrassen enthalten. Dazu kommen Infotafeln und neue Wegweiser. Das bisherige Orientierungssystem umfasste rund 260 Tafel- und Schilderstandorte.