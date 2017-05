Jäggi, Thalia, Orell Füssli. Und jetzt? Der Name bleibt. Die Adresse – bis auf die Hausnummer – auch. Die grösste Veränderung gibt es mit dem Umzug der Buchladenkette beim Personal. Zahlenmässig und von der Frauenquote her.

Orell Füssli hat am letzten Arbeitstag vor dem langen 1.-Mai-Wochende sechs Mitarbeiterinnen gekündigt. Das entspricht 3,5 Vollzeitstellen, wie Mediensprecher Alfredo Schilirò bestätigt. Da Frauen unter den Mitarbeitern mit mehr als 90 Prozent in der Mehrzahl seien, treffe es nur Frauen.

Grund für die Entlassungen sei unter anderem der «schwierige» Standort Basel mit seiner Nähe zu Deutschland und dem damit einhergehenden Einkaufstourismus. «Diese wirtschaftliche Situation hat zur Folge, dass wir zu einer Reduktion der Personalkosten gezwungen sind», verteidigt Schilirò den Vorgang.

Hiobsbotschaft ohne Ansage

Die Orell Füssli Thalia AG habe «alles versucht», den Stellenabbau durch natürliche Fluktuation und interne Stellenbesetzungen abzudämpfen. «Leider konnten die Entlassungen so nicht verhindert werden.»

Die Hiobsbotschaft kam für die Betroffenen überraschend: Die Geschäftsleitung hatte den Mitarbeitern stets versprochen, der Umzug bringe keine Entlassungen mit sich. Als das Unternehmen im Februar mitteilte, es werde im Herbst ein paar Häuser weiter an die Freie Strasse 17 zügeln, war noch keine Rede von Entlassungen. Laut Schilirò gibt es keinen Zusammenhang: «Der Stellenabbau in Basel hat keinen Zusammenhang mit dem Umzug.»

Vier der sechs betroffenen Frauen sind über 50 Jahre alt und arbeiten teils seit 35 Jahren in der Buchhandlung mit dem wechselnden Namen. Sie gehören jener Arbeitnehmer-Gruppe an, die es am schwersten hat, eine neue Stelle zu finden.

Eine entsprechende Statistik hatte nur wenige Tage vor den Entlassungen für Schlagzeilen gesorgt. Demnach sind ältere Angestellte zwar einem unterdurchschnittlichen Arbeitslosenrisiko ausgesetzt, haben aber deutlich grössere Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt als Jüngere. Im Herbst zieht Orell Füssli in das Geschäft an der Freie Strasse 17. Noch ist dort «Vögele-Shoes» einquartiert. Wer den grosszügigen Laden an der Freie Strasse 32 übernehmen wird, konnte man bei der Zürcher Liegenschaftsverwaltung nicht sagen. Die Verhandlungen seien «am Laufen».

Es ist nicht das erste Mal, dass Orell Füssli als Arbeitgeber wegen Entlassungen für Negativ-Schlagzeilen sorgt: Vor knapp anderthalb Jahren titelte diese Zeitung bereits: «Orell Füssli Thalia baut 15 Stellen ab.» Betroffen waren die Mitarbeitenden einer Zürcher Filiale. Diese wurde geschlossen, weil die Rentabilität an jenem Standort langfristig nicht gesichert gewesen wäre, sagte Schilirò damals.