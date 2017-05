Was wie eine abgedroschene Phrase klingt, ist bei Tatiana Tschopp notwendige Realität: Sie liest ihren Kunden die Wünsche von den Lippen ab. Tschopp ist seit ihrem zweiten Lebensjahr gehörlos. Ein falsch dosierter Medikamenten-Cocktail zerstörte damals ihre Hörfähigkeit und tauchte das Mädchen fortan in die permanente Stille. Heute ist sie selber Mutter einer Tochter – und alles andere als ruhig. Tschopp führt in Basel ihr eigenes Massage- und Kosmetikstudio. Dort lockert sie verspannte Muskeln mit einer Kräuterstempel- oder Hot-Stone-Massage, pflegt Fingernägel und Füsse.

Sie ist ihre eigene Chefin, arbeitet selbstständig, ohne Dolmetscher, ohne hörende Assistenz. Wie das funktioniert? Tschopp versteht die Kunden, indem sie ihre Mundbewegungen entziffert. Dafür fordert sie diese auf, langsam und hochdeutsch zu sprechen. Denn die Russin kam erst vor neun Jahren in die Schweiz. Von möglichen sprachlichen Barrieren unbeeindruckt führt Tschopp seit 2011 ihr eigenes Studio. Ihre Stammkunden seien hörend, sagt sie. Um einen Termin zu vereinbaren, schicken sie ihr eine SMS oder schreiben eine Mail. «Bei den Gehörlosen spricht sich mein Angebot erst langsam herum», sagt Tschopp. Das will sie an diesem Samstag ändern. Dann stellt sie an der Deafmesse im «Union» aus. Es ist die erste Messe in der Deutschschweiz, an der Gehörlose ihre Firmen präsentieren. Auch Selbsthilfeorganisationen und Anbieter von Hilfsmittel für Gehörlose oder Schwerhörige stellen aus.

Verbotene Gebärdensprache

Initiiert hat die Messe das Ehepaar Marina Ribeaud und Patrick Lautenschlager. Er ist Präsident des Gehörlosen Fürsorgeverein Region Basel; gemeinsam führen sie den Verlag Fingershop, dessen Bücher die Gebärdensprache lehren. An der Deafmesse stellen sie das erste Schweizer Tierlexikon in Gebärden vor. Ribeaud ist seit Geburt gehörlos. Als Mutter stellte sie fest: Für Kinder gibt es kaum Bücher, die Gebärden erklären und lehren. Deshalb schnitt sie Gebärdenbilder aus und suchte die entsprechenden Tierzeichnung im Internet. Was mit laminierten Blättern begann, umfasst heute verschiedene Kinder- und Jugendbücher, Lehrmittel und eine App. Ihre Arbeit ist eine stete Suche. «Es sind noch längst nicht alle Begriffe zusammengetragen. Der Gebärdenwortschatz ist bei vielen Gehörlosen beschränkt, weil die Gebärdensprache selbst an den Gehörlosenschulen offiziell bis vor sieben Jahren verboten war», sagt sie.