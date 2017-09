Die beiden Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (CVP, BS) und Thomas Weber (SVP, BL) sonnten sich in den letzten Monaten im Glanze ihres Prestige-Projekts, der geplanten Fusion von Universitätsspital Basel (USB) und Kantonsspital Baselland (KSBL). Endlich würden die beiden Basel in der Spitalpolitik gemeinsam in die Zukunft gehen, lautete der Tenor, der allerlei Detailkritik übertünchte. Doch zuletzt hat vor allem im Stadtkanton der Wind gedreht, aus dem «Ja mit kleinen Vorbehalten» ist vielerorts ein «Nein unter diesen Vorzeichen» geworden. Wollen Engelberger und Weber die Fusion der öffentlichen Spitäler retten, werden sie die Vorlage wohl massiv überarbeiten müssen.

Wenn schon, dann woanders

Die Lawine losgetreten hat die Basler SP mit ihrer Vernehmlassungsantwort vom vergangenen Donnerstag: Neben der bekannten Warnung vor schlechteren Arbeitsbedingungen fürs Spitalpersonal und vor der Benachteiligung des Stadtkantons beim Stimmenverhältnis äusserte die SP erstmals Vorbehalte gegenüber der Weiterführung des Standorts Bruderholz. «Die defizitäre Tagesklinik ist nicht notwendig.» Die SP lehnt die Spitalgruppe in der «vorliegenden Form» ab.

Eine Umfrage der bz zeigt nun: In Basel findet sich kaum ein Politiker, der das geplante Ambulatorium mit Notfallstation und kleinem Bettenhaus eine gute Idee findet. «Ich sehe den Nutzen einer weiteren solchen Klinik auch nicht», sagt Basta-Co-Präsidentin und Grossrätin Tonja Zürcher. Wenn schon ein zusätzliches Angebot aufgebaut werden müsse, dann an einem zentraleren Standort. Hinzu kommen bereits geäusserte Vorbehalte: «Die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist für uns ein No-Go.» Würden nicht noch grundsätzliche Änderungen vorgenommen, werde man die Spitalgruppe wohl ablehnen, sagt Zürcher. Die offizielle Vernehmlassungsantwort der Basta steht noch aus.