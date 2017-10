In der Schweiz gibt es zwei Biosphärenreservate, wie die Unesco die Gebiete normalerweise nennt. Als Biosphärengebiet werden sie lediglich in Baden-Württemberg bezeichnet. Angefangen hat damit 1979 der Schweizerische Nationalpark im Bündnerland – 2010 wurde es um das Münstertal erweitert. Als zweites kam 2001 das Entlebuch im Kanton Luzern dazu.

In Baden-Württemberg erhielt die Schwäbische Alb 2009 das Label der Unesco. Als erstes grenzüberschreitendes Biosphärenreservat kam 1998 der Pfälzerwald mit den Nordvogesen hinzu. Letztere haben den Titel allerdings schon 1988 erhalten, sind aber die einzige derartige Region im Elsass. In ganz Deutschland gibt es derzeit 16 von der Unesco anerkannte Biosphärenreservate, drei davon befinden sich in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Wattenmeer.

In Frankreich sind es 14.

Laut Wikipedia hat die Unesco 651 Biosphärenreservate in 120 Staaten (Stand: Juni 2015) anerkannt, um das harmonische Miteinander von Mensch und Natur zu fördern. (psc)