Am Freitagmorgen kam es in Basel zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfalls in der St. Johanns-Vorstadt. Ein Tram knallte bei der Kreuzung St. Johanns-Vorstadt/Schanzenstrasse in ein Auto.

Die Sanität brachte den verletzten Autolenker ins Spital.

Die Polizei sperrte die Kreuzung während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme grossräumig ab. Davon betroffen waren auch die BLT-Tramlinie 11 und die Buslinie 30 der BVB. Den Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, das Gebiet grossräumig zu umfahren.

Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht, schreibt die Basler Polizei. (bz/sda)







Aktuelle Polizeibilder: