Es scheint oft Nacht bei Marc Chagall. Man liebt und man streitet sich unter der Scheibe des Monds. Aus einem gelben Interieur fällt der Blick zu verschlafenen Häusern des Dorfs. Der Viehhändler führt Karren, Pferd und Frau vor dunklem Grund zum Markt. Und wenn das Schwarz von Tusche 1914 Paare, Bettler, Menschengruppen aus der Fläche kleiner Blätter ziseliert, führt sowieso der Schatten Regie. Bei Kriegsausbruch nimmt die künstlerische Laufbahn des 27-jährigen Malers eine Wende.

Erste Erfolge feierte er in der Kunstmetropole Paris, Anschluss gefunden hatte er im Zentrum des künstlerischen Aufbruchs und Wertschätzung nicht zuletzt bei Dichtern und Intellektuellen, unter ihnen Apollinaire oder Blaise Cendrars. Als er über Berlin in seine Geburtsstadt Witebsk reiste, war ein Aufenthalt von drei Monaten geplant. Doch der Kriegsausbruch wollte es anders: Acht Jahre sollte es dauern, bis der gebürtige «Moische Schagalow», der seiner Pariser Zeit retrospektiv die Wiedergeburt als Marc Chagall verdankte, in den Westen zurückkehrte.

Hauptwerke der Sammlung

Ein «Geschenk an unser Jahrhundert» nannte Georg Schmidt, damals Direktor des Basler Kunstmuseums, 1959 Chagalls Werk. Und wenn Josef Helfenstein diesen Satz im Vorwort zum neuen Begleitbuch in Erinnerung ruft, aktualisiert er nicht nur ein Basler Bekenntnis zu Chagall als einem Poeten, der Traum und Traditionen mit allen dogmatischen Tendenzen der Moderne zu versöhnen wusste. Er legt auch offen, wie intensiv sein eigenes Ausstellungsprogramm in der Geschichte des Hauses wurzelt und wie zwingend die Sammlung dessen Gegenwart zeichnen soll.

Und wenn das Kunstmuseum heute Chagall auf die «Jahre des Durchbruchs» konzentriert und Werke von 1911 bis 1919 zusammenführt, so ist auch das von innen motiviert: Wichtige, frühe Bilder, unter ihnen «Der Viehhändler» oder «Meine Braut mit Schwarzen Handschuhen» gehören der öffentlichen Kunstsammlung, und mit Depositen aus der Sammlung am Obersteg kann Basel aus eigenen Ressourcen eine Schaffensphase beleuchten, wie sie keiner anderen Schweizer Institution gleich sensationell den Schlüssel zu Lebens- und Zeitgeschichte öffnet. «Wir haben kein Geld», so Helfenstein, «aber wir sind imstande, tolle Projekte zu machen.»

Und dass es ein tolles, ja ein «wunderbares» Projekt werden konnte, ist zuerst einer Kunst geschuldet, die mit den progressivsten malerischen Mitteln aus der Pariser Vorkriegszeit immer wieder den Charme der Erzählung in Schutz nimmt. Chagall hat die realen politischen Brüche erfahren und den doppelten Kulturschock von Krieg und Revolution künstlerisch bearbeitet. Kopfüber, im Flug, in glühendem Ernst testen seine Bilder das Gleichgewicht alles Gleichzeitigen und setzen mitten in der Avantgarde auch zu Zeitreisen in die Vergangenheit an. Dass er die naiven Pointen der Volkskunst, die Sprache von Ikonen, Szenen des ländlichen Brauchtums und Figuren aus jüdischer Überlieferung bis weit ins 20. Jahrhundert mitnahm, hat ihn populär gemacht. Das figurative Vokabular seiner Malerei hat aber auch einer Romantisierung nachgeholfen, die den russischen Künstler vor allem in seiner Liebe zur Heimat porträtiert, als nostalgischen Retter einer gefährdeten, ja verlorenen Welt.

Stark sind die Argumente und dicht die Erzählung, die nun in Basel der kunsthistorischen Verklärung Widerstand leisten, um das visionäre Empfinden und das politische Bewusstsein von Chagalls Kunst freizulegen. Ohne chronologische Doktrin haben Josef Helfenstein und seine kuratorische Assistentin Olga Osadtschy im obersten Stockwerk des Neubaus ausgelegt, wie Chagall in Paris auch aus der Erinnerung an seine Herkunft schöpft – und wie er später, im unfreiwilligen Exil und als Kulturbeamter von Witebsk, Spielformen des Kubismus in die Orte seiner Kindheit trägt. Studien zu Hauptwerken lassen einen Erfinder erkennen, der seine Kompositionen präzis vorbereitete. Was ihn von innen bewegte, erprobte er vor allem nach 1914 am Naheliegendsten, am eigenen Kopf, in der familiären Umgebung und in der russischen Provinz, der er sich in einem neu entdeckten Realismus nähert.

Das jüdische Erbe

Marc Chagalls Bedeutung geht nicht zuletzt auf ein Bekenntnis zu seinen jüdischen Wurzeln zurück. Keiner hat wie er der bilderlosen jüdischen Kultur so nachhaltig das Terrain der Malerei erschlossen. Und wenn zum ersten Mal überhaupt seine «vier grossen Rabbiner» in einem Raum vereint sind, ist das nicht nur das Ergebnis erfolgreicher Leihverhandlungen. Wie eine Art Mahnmal schliessen die in kühnen Farben glühenden Vertreter des Judentums zu einer Reihe auf. Und schlagen dabei die Brücke zu fotografischen Zeitdokumenten, die schon um 1911 in Russland der Hoffnung auf eine künstlerische Renaissance des Judentums Ausdruck verschafften. Man kann dort anfangen und die Ausstellung durch die Dokumentation des «Schtetls» aufrollen – oder da, wo der ganz junge Chagall Orientierung sucht in der noch unbekannten Metropole von Paris. Chagall war durch und durch Poet – und genauso: durch und durch ein Zeitgenosse von Umbruch, Utopie und Revolution.

Chagall «Die Jahre des Durchbruchs 1911–1919». Kunstmuseum Basel (bis 21. Januar 2018). Eröffnung heute, 18.30 Uhr.

Jüdisches Museum der Schweiz: «Kunst nach Chagall. Folgen für die jüdische Kunst» (18. Sept bis 21. Januar).